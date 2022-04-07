"Наказал тебя Бог, Андрюша": Бедняков в ужасе показал реакцию россиян на смерть мамы в Мариуполе

Бедняков / Instagram

Телеведущий и актер Андрей Бедняков 6 апреля рассказал о трагедии в семье. В Мариуполе, где оккупанты устроили настоящую катастрофу, умерла его мама.

О своей личной трагедии Бедняков сообщил в Instagram. Ведущему сочувствовала вся Украина, а фаны из России – злорадствовали.

Как рассказал сам Бедняков, подписчики из России жестко отреагировали на трагическую смерть его матери.

Одна из пользователей соцсети считает, что эту потерю он заслужил, тогда как другая убеждена – война в Украине и блокада Мариуполя здесь ни при чем.

"Ну что, Андрюша, наказал тебя Бог" (смайлик с улыбкой) ; "Ответ на первый вопрос ты выложил. Мама была в коме, поэтому не выходила на связь, а сестра не хотела тебя расстраивать. Какая болезнь была у мамы? При чем здесь Россия?", - пишут Беднякову.

"Просто открыл инстаграм. Я хочу, чтобы построили огромную стену. Чтобы даже не знать этих людей. Сколько надо иметь мозгов? Ответьте мне", – эмоционально написал Андрей Бедняков.

Заметим, что после этого "вброса" россиян ведущий закрыл комментарии под постом о смерти мамы.

Ранее сообщалось, что известный винницкий легкоатлет Анатолий Зерук в 55 лет погиб в боях за Олешки в Херсонской области. В 2019 году Зерук вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Был в должности штаб-сержанта.

Также мы писали, что в Мариуполе погиб известный литовский режиссер и документалист Мантас Кведаравичюс.

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