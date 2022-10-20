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"Звучало, как измена": бывшая жена Виталия Кличко раскрыла истинную причину развода

20 октября 2022, 11:56

Наталья Егорова рассказала, что это было скорее неосознанным решением, на которое ушли долгие годы.

Наталья Кличко
Наталья Егорова рассказала, почему развелась с Виталием Кличко / facebook.com/nataliaklitschkoofficial

Спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко (Егорова) рассказала немецкому изданию Spiegel, когда к ней пришло осознание, что она с мэром Киева больше не семья.

Егорова рассказывает, что всегда находилась в тени мужа: он строил карьеру в Киеве, а она одна в Гамбурге воспитывала их совместных троих детей. Так продолжалось целых 25 лет.

С началом войны расстояние между супругами стало более ощутимым, а сама Наталья болезненно переживала к себе повышенное внимание СМИ, как к "жене Виталия Кличко". "Слово "разлука" вдруг зазвучало, как "измена", - вспоминает она.

В какой-то момент женщина поймала себя на мысли о том, что больше не ощущает себя женой Кличко, ведь начала тщательно следить за тем, чтобы в статьях и интервью о ней мэр Киева не был указан, как супруг, а как "отец ее детей".

Тогда же Егорова и задумалась о том, чтобы объявить, что их давно уже объединяют лишь общие дети.

Ранее Наталья Кличко в интервью немецкому изданию Spiegel призналась, какие чувства испытывает к бывшему супругу, и в каких случаях он все еще заставляет ее нервничать.

Меж тем в романтичном плане она уже, похоже, готова двигаться дальше - недавно певица явилась на светское мероприятие в компании молодого красавца-коллеги.

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