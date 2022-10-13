Бывшая жена Виталия Кличко рассказала о чувствах к мэру Киева

Наталья Кличко рассказала об отношениях с Виталием Кличко после развода / facebook.com/nataliaklitschkoofficial

Украинская спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко сейчас проживает в Германии. О массовом ракетном обстреле Украины и "прилете" в Киеве 10 октября она узнала из новостей.

Немецкому изданию Spiegel Наталья призналась, что в ужасе от этих событий "сразу позвонила тем, кого любит", включая и бывшего супруга. "Я беспокоюсь о его жизни", - говорит она.

На вопрос журналиста о том, поддерживает ли она какие-либо отношения с Виталием, артистка, не задумываясь, ответила утвердительно. Она отмечает: мэр Киева - отец ее детей, и человек, с которым она провела 25 лет своей сознательной жизни. Это естественно, что она беспокоится.

К тому же Кличко переживает за его жизнь - помимо того, что в момент ракетного удара Виталий находился недалеко от эпицентра событий, его работа в целом в условиях войны крайне опасна.

Наталья не безразлична к бывшему супругу, их все еще объединяет близость, но отнюдь не романтическая.

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