Тоня Матвиенко рассказала об изменах и интиме с Арсеном Мирзояном по интернету

Тоня Матвиенко рассказала об особенностях интимной жизни с Арсеном Мирзояном / instagram.com/tonya_matvienko

Пара украинских певцов Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян сейчас, как и мноество других украинских семей, вынуждены жить вдали друг от друга из-за войны: она - в Великобритании, он - в Киеве.

Поддерживать отношения на расстоянии очень непросто. Как артисты справляются с этим, Матвиенко рассказала Славе Демину в интервью для Слава+.

Так Тоня призналась, что разговоры об интимной близости в первые месяцы войны, вплоть до мая, даже не поднимались - эмоциональное состояние супругов было слишком угнетенным. Затем их разделило расстояние.

"Это было уже ближе к маю, потому что точно о сексе мы эти четыре месяца не думали вообще. Я даже у него спрашивала, он говорит: "Я смотрю на себя в зеркало – я уже в прыщах, как малолетка". Боже, он меня убьет за это! Я говорю, как есть. Я очень горжусь и собой, и Арсеном, что мы это переживаем и бережем свою любовь. Потому что, блин, самое главное, что мы поняли на расстоянии – никакие концерты, никакие деньги, альбомы… У нас этим шоу-бизнесом была голова загажена всю жизнь. Я вон поправилась от стресса. Что говорят люди. Все оно не суть важно. Вот самое главное в жизни – это семья. И потому, если мы это сейчас с Арсеном потеряем, а с чем мы останемся? Что будет радовать меня в этой жизни? Зачем это тогда все?" - рассуждает Тоня.

Зов плоти, по словам артистки, они с Мирзояном утоляют в онлайн-режиме. "Так и спасаемся, а что делать", - смеется Матвиенко.

Также она заговорила об изменах, ведь многие мужчины, оставшись в Украине наедине, пока их жены в эвакуации, ищут утешения в объятиях других женщин. Для Матвиенко такая ситуация - самое страшное. "О таких ситуациях, когда женщина вынуждена была уехать за границу с ребенком, и оно себя так, падло, ведет - это так жестко, и это такое предательство не физическое, а вообще измена в духовном смысле... Если бы со мной так поступил мужчина, я бы, пожалуй, прямо здесь умерла от разрыва сердца", - заявила певица.

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