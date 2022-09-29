"По-другому больше не могла": Надя Дорофеева рассказала, что заставило ее уйти от Дантеса

Надя Дорофеева рассказала, как решила уйти от Дантеса / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева всегда очень откровенна с многомилионной армией своих поклонников. И лишь одна тема остается под семью печатями тайны - ее личная жизнь.

С этим было все просто и понятно, пока Дорофеева с Дантесом были в браке - они представляли собой отличный образец идеальной семьи. Однако их пара рассталась в начале весны 2022 года.

С тех пор в Сети начали появляться слухи о том, что Дорофеева закрутила роман с женатым другом семьи - ресторатором Мишей Кацуриным. Певица долго не комментировала это, стараясь скрыть свои отношения.

Однако позже она призналась - она с Кацуриным, и безумно влюблена. От Дантеса она ушла, потому что их брак превратился с союза двух влюбленных, в сожительство друзей.

О том, как она приняла решение расстаться с мужем и открыть сердце новым отношениям, она рассказала на своей странице в Instagram. "Поговорила с собой. Откровенно. Иногда это - самое трудное. Потому что по-другому больше не могла", - написала певица.

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина рассказала о настоящих причинах своего развода с Мишей. Предательство со стороны мужчины разрушило их отношения.

Также она рассказала, от кого именно Дантес узнал, что его бывшая жена стала любовницей его друга - ресторатора и музыканта Миши Кацурина. Брошенная Даша была в шоке от подобных новостей.

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