"По-другому больше не могла": Надя Дорофеева рассказала, что заставило ее уйти от Дантеса

У Додо состоялся серьезный и очень личный разговор, после которого она приняла решение.
Украинская певица Надя Дорофеева всегда очень откровенна с многомилионной армией своих поклонников. И лишь одна тема остается под семью печатями тайны - ее личная жизнь.
С этим было все просто и понятно, пока Дорофеева с Дантесом были в браке - они представляли собой отличный образец идеальной семьи. Однако их пара рассталась в начале весны 2022 года.
С тех пор в Сети начали появляться слухи о том, что Дорофеева закрутила роман с женатым другом семьи - ресторатором Мишей Кацуриным. Певица долго не комментировала это, стараясь скрыть свои отношения.
Однако позже она призналась - она с Кацуриным, и безумно влюблена. От Дантеса она ушла, потому что их брак превратился с союза двух влюбленных, в сожительство друзей.
О том, как она приняла решение расстаться с мужем и открыть сердце новым отношениям, она рассказала на своей странице в Instagram. "Поговорила с собой. Откровенно. Иногда это - самое трудное. Потому что по-другому больше не могла", - написала певица.
Ранее дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина рассказала о настоящих причинах своего развода с Мишей. Предательство со стороны мужчины разрушило их отношения.
Также она рассказала, от кого именно Дантес узнал, что его бывшая жена стала любовницей его друга - ресторатора и музыканта Миши Кацурина. Брошенная Даша была в шоке от подобных новостей.
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