Будет сугбо "постель": Таролог спрогнозировала, сойдутся ли снова Дантес и Дорофеева

Владимир Дантес и Надя Дорофеева / коллаж УНИАН

Поклонников недавно расставшейся пары украинских эстрадных звезд ‒ Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой (экс-солистки группы "Время и стекло") сильно интересует вопрос ‒ подозревали пары в любовном четырехугольнике. Но больше всего их интересует вопрос: сойдутся ли те снова. На такой вопрос ответила известный таролог и викканская жрица Елена Кузьмич, сообщает портал ТСН.

"Они могут сойтись, но это уже не будут отношения, это будет сугубо "постель". А что касается карты любви – она перевернута. То есть, я не думаю, что это будут какие-то длительные отношения или еще что-нибудь. Что касается того, могут ли они сойтись – если Дантес снова окажется на коне, то Дорофеева обратит на него гораздо большее внимание. Но Владимир должен быть супермужчиной, чтобы она снова отдала ему свое сердце", ‒ сказала таролог.

Кузьмич также отметила, что и у бывших супругов Миши и Даши Кацуриных есть шанс сойтись. Но в их отношениях уже точно не будет романтики, а один голый расчет.

"Они могут сойтись только в том случае, когда они оба станут очень сильными, смелыми и финансово обеспеченными. Шанс есть, но он минимален, потому что нет любовных карт", ‒ подытожила эксперт.

Напомним, украинский поп-певец Владимир Дантес (и бывший муж Нади Дорофеевой) продолжает подогревать слухи о романе с Дашей Кацуриной - украинской дизайнеркой и рестораторкой, соответственно, с бывшим мужем которой сейчас встречается Дорофеева.

К слову, самая Надя недавно призналась в любви бывшему коллеге по дуэту "Время и Стекло" Алексею Завгороднему (Позитиву).

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