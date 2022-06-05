Владимир Дантес и Даша Кацурина вместе отправились на отдых

Владимир Дантес и Даша Кацурина вместе проводят досуг / Коллаж

Сразу после развода певцов Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой в Сети начали ходить слухи, что они "обменялись супругами" с другой семейной парой, с которой давно дружили - Михаилом и Дашей Кацуриными. Додо приписывали роман с эксцентричным ресторатором, а Дантес, похоже, весело проводит время с дизайнеркой.

Даша Кацурина на своей странице в Instagram опубликовала серию фото и видео, на которых она печет печенье с загадочным молодым человеком, с ним же она отправилась на дачу, высаживать растения.

В кадре видны только руки, по которым фанаты определили Владимира Дантеса - на одном из его запястий есть характерная татуировка, которая мелькает в кадре.

Сам певец в социальных сетях также рассказал, что отправляется за город - на дачу к друзьям. Это уже не первый раз, когда Даша появляется в сторис Дантеса.

Пока не известно, связывают ли пару Кацурина-Дантес что-то кроме дружбы, но молодые люди не скрывают, что много времени проводят вместе.

Владимир Дантес засветился в сторис Кацуриной / instagram.com/dasha_katsurina

Владимир Дантес засветился в сторис Кацуриной / instagram.com/dasha_katsurina

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Ранее Владимир Дантес признался, оправился ли он до конца после расставания с Дорофеевой, и готов ли он к новым романтическим отношениям.

Также он прокомментировал роман бывшей супруги Нади Дорофеевой с Михаилом Кацуриным - другом их семьи, с чьей женой у певца, похоже, сформировались весьма близкие отношения..

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