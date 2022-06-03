Дорофеева показала свой "секретный" дуэт

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С начала полномасштабной войны россии против нашей страны украинская музыка - на пике популярности. Поэтому новый трек на украинском от Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова в первый же день выхода покоряет сердца поклонников.

Дуэтная композиция артистов под названием "Думы" вдохновлена стихотворением выдающегося поэта Тараса Григорьевича Шевченко "Думы мои, думы мои" (1840). Она получилась очень современной, лиричной и трогательной, пишет УНИАН.

"Мы переживаем нелегкие времена... Мы знаем, что музыка имеет свойство лечить и исцелять. Мы знаем, что она является силой не только ментальной, но и физической", - прокомментировал премьеру песни Пивоваров.

Артист поблагодарил Дорофееву за ее человечность и сказал, что гордится появлением такого долгожданного дуэта в столь сложные времена.

"100 дней войны. 100 дней боли, печали и надежды. Очень трудно оставаться с этими тяжелыми мыслями наедине. Поэтому нам всем нужно не утонуть в них, помочь себе и стране выплыть, выстоять, сохранить себя", - написала Дорофеева и поблагодарила Пивоварова за чувственный дуэт и за проект "Твои стихи, мои ноты", благодаря которому украинская культура имеет возможность жить и громко звучать.

Напомним, ранее певец и ведущий Владимир Дантес во время войны ошеломил новостью о разводе с певицей Надеждой Дорофеевой. Звездные супруги объявили о своем решении 18 марта. Пара была в браке почти 7 лет.