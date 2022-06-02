Дантес впервые назвал причину развода с Дорофеевой

Дантес и Дорофеева / instagram.com/vladimirdantes

Певец и ведущий Владимир Дантес во время войны ошеломил новостью о разводе с певицей Надеждой Дорофеевой. Звездные супруги объявили о своем решении 18 марта. Пара была в браке почти 7 лет.

"Мы перестали "сплачиваться" еще до начала полномасштабной войны, просто об этом позже рассказали. Подумали, будто никто так не обратит на это внимания, как бы это было в мирные времена. Знаете, сейчас то время, когда можно начинать новую жизнь. И расходиться можно мирно, оставаясь при этом друзьями", - рассказал Дантес.

Певец признался, что сообщить о разводе бывшие возлюбленные планировали громко и с помпой 1 марта, в первый день весны, чтобы показать всем, что и развод может быть веселым и хорошим. Но война все решила по другому.

Дантес родом из Харькова. Говорит, что активно следит за происходящими в родном городе событиями. Кроме того, он приютил в доме, где проживала и его мама, свою преподавательницу по вокалу и ее подругу.

"Неделю спустя они решили вернуться в Харьков, однако планируют приехать снова, поскольку там пока сложно. У меня многие волонтерили из одноклассников в Харькове, они говорят, что сейчас в городе немного труднее, чем было. Однако мне кажется, что это ненадолго, потому что Харьков очень силен, как и вся область. Я молюсь, что вот-вот это закончится", — прокомментировал Дантес.

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