Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор"

Дантес высказался о романе Дорофеевой с Кацуриным / Коллаж

Украинские певцы Владимир Дантес и Надя Дорофеева официально объявили о расставании еще в средине марта, однако страсти вокруг одной из самых красивых пар украинского шоубиза не утихают.

Так Додо приписывали роман с их общим с Вовой другом - ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным, который расстался со своей супругой в тот же день, что и Дорофеева с Дантесом.

На этом сплетни вокруг нового романа певицы не закончились - в Сети появилось фото, на котором Надя обнимается с Кацуриным в Барселоне еще до полномасштабной войны в Украине.

К тому же злые языки утверждают, что настоящей причиной разрыва между Дантесом и Дорофеевой является именно Кацурин - певица ушла от мужа к любовнику.

Владимир Дантес решил раз и навсегда поставить в этих слухах точку: "Я не лезу в личную жизнь Нади. Но это точно - она не ушла от меня к нему. Если они будут вместе, это круто, это тоже выбор".

Причиной расставания певец называет конец романтической любви между супругами: "Мы очень долго разговаривали. Никто ведь просто так не разводится. Это не решается за один день. Это приходит постепенно. Я не знаю, сколько месяцев это было, сколько мы разговаривали, пробовали еще что-то... Но когда ты понимаешь, что вы в принципе просто друзья... А каждый из нас хочет любви. Каждый".

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Ранее Владимир Дантес признался, оправился ли он до конца после расставания с Дорофеевой, и готов ли он к новым романтическим отношениям.

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