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"Шок для всех": Дорофеева и Дантес объявили о разводе

18 марта 2022, 19:16

Артисты признались, что скрывать правду нет смысла.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева и Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva/

Украинская певица Надя Дорофеева и певец Владимир Дантес шокировали фанов новостью во время войны. Артисты решили развестись после 7 лет брака.

История артистов началась 5 августа 2011, а закончилась в начале февраля 2022 года.

"Мы бесконечно сильно любим друг друга, но теперь по-другому. Невозможно передать словами, что мы чувствуем. Мы выросли вместе и стали тем кем есть… Мы молодые, талантливые, красивые и свободные. Каждый в своей свободе", - сообщила Дорофеева в Instagram.

Артисты признались, что скрывать правду нет смысла.

"Многие скажут: "Неееет! Мы не хотим этого!" На что мы ответим: "Ну чего вы повесили нос? Мы же не ваши игрушки. Мы не исчезаем из жизни друг друга. С открытым сердцем. С любовью друг к другу, ваши Надя и Вова. Дантесиков и Додошат не ждите", - написала Дорофеева.

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Надя Дорофеева Владимир Дантес
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