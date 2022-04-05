Надю Дорофееву с новым возлюбленным застукали в Барселоне: к кому ушла певица

Уточняется, что кадр был сделан в Барселоне, пара выглядит счастливой и влюбленной.
Украинская певица Надя Дорофеева в марте сообщила о разводе с Владимиром Дантесом.
Многие фанаты поняли, что у звездной пары появились вторые половинки.
Так, совсем недавно в соцсети появилось фото Дорофеевой в объятиях Михаила Кацурина. Уточняется, что кадр был сделан в Барселоне. Пара выглядит счастливой и влюбленной.
Многие пишут, что фото было сделано еще до начала войны.
Фанаты Дорофеевой догадывались о том, что Надя ушла к ресторатору и создателю бренда одежды Михаилу Кацурину. Такой вывод они сделали из-за поста Кацурина, в котором тот сообщил о разводе с женой.
Публикация была сделана на следующий день после того, как Надя и Вова объявили о расставании.
"Разошлись с Дашей Кацуриной. Это были ах*енные 7 лет! Успели прожить за это время несколько жизней. Расстаемся добрыми друзьями, партнерами и родителями наших прекрасных детей", - написал ресторатор 19 марта.
Что известно о Михаиле Кацурине
Предприниматель, музыкант и основатель четырех ресторанов восточной кухни Китайский Привет, Вьетнамский Привет, Тайский Привет и Японский Привет.
У него также есть несколько ночных клубов и бренд одежды Katsurina. Он был дважды женат. От второго брака с Дарьей Кацуриной у него родилось двое детей.
Развод Дорофеевой и Дантеса
Напомним, о расставании звездной пары стало известно 18 марта. История Дорофеевой и Дантеса началась 5 августа 2011, а закончилась в начале февраля 2022 года.
Сразу после новости о разводе поклонники начали размышлять о том, кто же стал новым избранником Нади Дорофеевой.
Их общий друг Алексей Дурнев высказался о решении пары развестись.
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