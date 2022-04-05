Надю Дорофееву с новым возлюбленным застукали в Барселоне: к кому ушла певица

Надя Дорофеева / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева в марте сообщила о разводе с Владимиром Дантесом.

Многие фанаты поняли, что у звездной пары появились вторые половинки.

Так, совсем недавно в соцсети появилось фото Дорофеевой в объятиях Михаила Кацурина. Уточняется, что кадр был сделан в Барселоне. Пара выглядит счастливой и влюбленной.

Многие пишут, что фото было сделано еще до начала войны.

Фанаты Дорофеевой догадывались о том, что Надя ушла к ресторатору и создателю бренда одежды Михаилу Кацурину. Такой вывод они сделали из-за поста Кацурина, в котором тот сообщил о разводе с женой.

Публикация была сделана на следующий день после того, как Надя и Вова объявили о расставании.

Надя Дорофеева / twitter.com/allliiiiisaaaa

"Разошлись с Дашей Кацуриной. Это были ах*енные 7 лет! Успели прожить за это время несколько жизней. Расстаемся добрыми друзьями, партнерами и родителями наших прекрасных детей", - написал ресторатор 19 марта.

Что известно о Михаиле Кацурине

Предприниматель, музыкант и основатель четырех ресторанов восточной кухни Китайский Привет, Вьетнамский Привет, Тайский Привет и Японский Привет.

У него также есть несколько ночных клубов и бренд одежды Katsurina. Он был дважды женат. От второго брака с Дарьей Кацуриной у него родилось двое детей.

Развод Дорофеевой и Дантеса

Напомним, о расставании звездной пары стало известно 18 марта. История Дорофеевой и Дантеса началась 5 августа 2011, а закончилась в начале февраля 2022 года.

Сразу после новости о разводе поклонники начали размышлять о том, кто же стал новым избранником Нади Дорофеевой.

Их общий друг Алексей Дурнев высказался о решении пары развестись.

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