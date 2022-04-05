УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Надю Дорофееву с новым возлюбленным застукали в Барселоне: к кому ушла певица

5 апреля 2022, 14:49

Уточняется, что кадр был сделан в Барселоне, пара выглядит счастливой и влюбленной.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева в марте сообщила о разводе с Владимиром Дантесом.

Многие фанаты поняли, что у звездной пары появились вторые половинки.

Так, совсем недавно в соцсети появилось фото Дорофеевой в объятиях Михаила Кацурина. Уточняется, что кадр был сделан в Барселоне. Пара выглядит счастливой и влюбленной.

Многие пишут, что фото было сделано еще до начала войны.

Фанаты Дорофеевой догадывались о том, что Надя ушла к ресторатору и создателю бренда одежды Михаилу Кацурину. Такой вывод они сделали из-за поста Кацурина, в котором тот сообщил о разводе с женой.

Публикация была сделана на следующий день после того, как Надя и Вова объявили о расставании.

Надя Дорофеева / twitter.com/allliiiiisaaaa

"Разошлись с Дашей Кацуриной. Это были ах*енные 7 лет! Успели прожить за это время несколько жизней. Расстаемся добрыми друзьями, партнерами и родителями наших прекрасных детей", - написал ресторатор 19 марта.

Что известно о Михаиле Кацурине

Предприниматель, музыкант и основатель четырех ресторанов восточной кухни Китайский Привет, Вьетнамский Привет, Тайский Привет и Японский Привет.

У него также есть несколько ночных клубов и бренд одежды Katsurina. Он был дважды женат. От второго брака с Дарьей Кацуриной у него родилось двое детей.

Развод Дорофеевой и Дантеса

Напомним, о расставании звездной пары стало известно 18 марта. История Дорофеевой и Дантеса началась 5 августа 2011, а закончилась в начале февраля 2022 года.

Сразу после новости о разводе поклонники начали размышлять о том, кто же стал новым избранником Нади Дорофеевой.

Их общий друг Алексей Дурнев высказался о решении пары развестись.

Читайте также:

viber
Реклама
Популярное
Невероятное везение и удача во всем: названы счастливчики апреля по гороскопуНевероятное везение и удача во всем: названы счастливчики апреля по гороскопу Триггернет по полной: гороскоп для России на День победы 9 мая 2022Триггернет по полной: гороскоп для России на День победы 9 мая 2022 Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недругиГороскоп на сегодня, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недруги Сделала могилку во дворе: в Буче матери пришлось хоронить жестоко убитую россиянами дочьСделала могилку во дворе: в Буче матери пришлось хоронить жестоко убитую россиянами дочь Жена Пескова: в чем секрет элитной мошенницы и разлучницы родом из УкраиныЖена Пескова: в чем секрет элитной мошенницы и разлучницы родом из Украины

Последние новости

14:49

Надю Дорофееву с новым возлюбленным застукали в Барселоне: к кому ушла певица

14:43

Ужасы войны в Украине: мать написала послание на спине 3-летней дочери, фото всколыхнуло весь мир

14:01

"Кум сказал, что нужно хвост украсть на детскую площадку": украинцы разобрали остатки вертолета оккупантов

14:00

"Парню оторвало ноги, его везли на тачке, чтобы спасти": как пережило месяц оккупации село под Беларусью

13:59

"Я буду резать ваши головы": 20-летний оккупант, убивавший жителей Бучи, снова угрожает украинцам

Реклама
13:54

Украина собирает информацию и будет искать преступников, которые пытали наших людей – Зеленский

13:15

Военных РФ, устроивших геноцид в Буче, возвращают в Украину - разведкаВидео

13:04

"Ракеты летели от Лукашенко, и он это знает": Зеленский допустил прямое участие Беларуси в войне

13:02

Для полного разгрома Путину осталось совершить все ошибки Гитлера на Курской дугемнение

12:59

Как избавиться от боли, если нет обезболивающего: названы способыВидео

12:54

Чем закончится война в Украине и как изменит мир – чат с Георгием Тукой

12:50

Укрпошта вышла на положительную динамику после потерь первого месяца войны – Кубраков

12:40

Российские истребители ударили по Украине с территории Беларуси

12:18

Как помыть посуду без моющего – 5 средств, которые есть на каждой кухне

12:03

Россия может атаковать Украину даже после мирного договора - Зеленский

11:54

Нет списка стран, которые 100% готовы вступиться за внеблоковую Украину – Зеленский

11:49

Сделали накладной живот, чтобы не убили и не издевались: история семьи из Киевской областиВидео

11:49

Зеленский объяснил, как хотят решить вопрос Крыма за 10-15 лет

11:47

Если Украине завтра предложат вступить в НАТО, она согласится – ЗеленскийВидео

11:28

Статус беженца в Португалии для украинцев 2022: как оформить ВНЖ и на что можно рассчитывать

Реклама
11:27

Война в Украине показала, что у России нет армии – есть сборище скотовмнение

11:05

"Отца маленькой девочки убили на ее глазах": медик рассказала о зверствах оккупантов на Киевщине

11:05

Зеленский не исключил, что встречи с Путиным может и не быть

11:02

Отведенные войска РФ не могут сейчас бросить на Донбасс, им нужно переоснащение – разведка Британии

10:41

Отрезали волосы и бесились из-за украинского: освобожденные из плена военные рассказали о пытках в РФВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 6 апреля 2022: Львам – выигрыш, Весам – ссоры, Водолеям – неприятности

10:11

Новой целью Путина может стать атака на Днепр – экс-командующий сил НАТО в ЕвропеВидео

09:56

Украинский Хатико: в Буче пес много дней просидел рядом с телом убитого оккупантами хозяинаВидео

09:50

Россия погибнет, уже погибает: почему Украина уцелеет в войне и усилится как государствомнение

09:38

Уничтожил генерала и много бронетехники РФ: в ВСУ рассказали о героизме раненого украинского снайпераВидео

09:28

Печенье через мясорубку: как приготовить угощение

09:06

Возле Конотопа нашли тела трех замученных орками мирных жителей, людей просят не ходить в лесВидео

08:57

Путин напал на Украину, чтобы не дать ей жить лучше Россиимнение

08:23

Конгрессмены требуют, чтобы Байден дал Украине больше самолетов и ракет – CNNВидео

07:39

Поразили зверства РФ в Буче: миллионер из Чехии пожертвовал 4 млн долларов на оружие для ВСУВидео

07:03

"Уже скоро они не выдержат и выдохнутся": Арестович назвал сроки окончания войныВидео

06:29

В Мариуполе украинские военные уничтожили 2 танка и много российскиой пехотыВидео

06:29

Судьба войны с Россией будет решаться под Харьковом и на Донбассемнение

06:22

Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2022: Львам – денежные поступления, Девам – старые проблемы

05:46

Готовимся к жестокой активности оккупантов на Донбассе и возле Харькова – ЗеленскийВидео

Реклама
05:30

Захватчики обстреляли химзавод в Донецкой области: подробности

05:03

В США дали прогноз по новой фазе войны России против Украины

04:35

"На твоей могиле споем мы дружно гимн Украины": Потап "припечатал" пропагандиста КрасовскогоВидео

04:05

Награбленное в Украине всплыло в РФ: беженка из Ирпеня вычислила мародераВидео

03:35

ВСУ разбили оккупантов РФ в Харьковской области и показали более 50 единиц уничтоженной техникиФото

03:05

4 женские стрижки на тонкие волосы для заветного объема, которые легко укладывать

02:41

Авторка "Никогда мы не будем братьями" обратилась к РФ с жутким пророчествомВидео

01:58

Тела не опознать: Россия лишилась целого танкового батальона "освободителей"

01:28

Когда в Украине ждать настоящей жары, синоптики назвали датуВидео

01:00

Пленный капитан российской армии решил воевать против ПутинаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять