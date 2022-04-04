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Дантес рассказал, почему разводится с Надей Дорофеевой

4 апреля 2022, 15:17

Дантес впервые после объявления о разводе рассказал причины разрыва с Дорофеевой.

Дантес, Дорофеева
Дантес, Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Звездная украинская пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес шокировали всех новость о своем разводе.

Как рассказал сам Дантен, они с Надей расстались еще до войны, но долгое время не решались рассказать о разрыве.

В эфире программы Львы на Джипе Дантес впервые после объявления о разводе рассказал, какие у них отношения с Надей и почему они решили рассказать о разводе именно сейчас.

"Мы написали пост, который выставили в Instagram, и в этом посте вся правда, которую мы хотели сказать. Все нормально. Мы дружим, и это решение не было принято, когда мы выставили пост, это было раньше. Просто когда ты планировал себе одно, а потом начинается война, то людям не до этого. Но потом, когда проходит время, и ты думаешь: "Ну, блин, это как-то странно и, наверное, надо об этом сказать и как-то скрывать это невозможно". Но мы нормально общаемся, мы очень близки друзья, все хорошо. Я думаю, что так должно быть, когда ты хочешь не запятнать прошлое, надо вовремя сепарироваться", – сказал Дантес.

Развод Дорофеевой и Дантеса

Напомним, о расставании звездной пары стало известно 18 марта. История Дорофеевой и Дантеса началась 5 августа 2011, а закончилась в начале февраля 2022 года.

Сразу после новости о разводе поклонники начали размышлять о том, кто же стал новым избранником Нади Дорофеевой.

Их общий друг Алексей Дурнев высказался о решении пары развестись.

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