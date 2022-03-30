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"Это честно": Дурнев раскрыл подробности расставания Дорофеевой и Дантеса

30 марта 2022, 12:03

Близкий друг уже бывшей пары прокомментировал их решение.

Дурнев раскрыл подробности расставания Дорофеевой и Дантеса / соцсети

Украинская певица Надя Дорофеева и певец Владимир Дантес шокировали фанатов новостью о расставании. Их общий друг Алексей Дурнев высказался о решении пары.

Блогер узнал о расставании своих украинских артистов за два дня до того, как они сообщили эту новость публично, признался он в программе ЖВЛ.

"Это была неожиданность. Как это было? Я его спрашиваю: "Как там Надя? Как ее настроение?" Он говорит: "Все нормально, но она не со мной. Мы расстались", – рассказал Дурнев.

Он не уточнял у своего друга, что стало причиной их расставания с Дорофеевой.

Читайте также"Забыли, что их там ненавидят": Дурнев показал "радушный" прием беглых россиян в Грузии"Расстались – хорошо. На счастье. Они взрослые люди. Если разошлись – значит, так должно быть. Ну, что делать? Я не знаю, может, уже любви нет или что-то такое? Зачем под влиянием аудитории демонстрировать какую-то любовь, если ее нет. Это честно", – отметил он.

Напомним, о расставании звездной пары стало известно 18 марта. История Дорофеевой и Дантеса началась 5 августа 2011, а закончилась в начале февраля 2022 года.

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Надя Дорофеева Владимир Дантес Алексей Дурнев
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