На кого Дорофеева променяла Дантеса - СМИ назвали имя разлучника

Стало известно, к кому ушла Надя Дорофеева от Владимира Дантеса / Коллаж

Новость о разводе украинских певцов Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса шокировала многих. Одна из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса на публике выглядела безумно влюбленной, хотя в их отношениях состоялся раскол.

По словам близкого друга Владимира Дантеса, семейная лодка артистов разбилась не об быт - Дурнев предположил, что причиной развода просто стало угасание чувств.

Также ходят слухи, что любовь ушла из семьи Дорофеевой и Дантеса неспроста. Украинские СМИ провели собственное интернет-расследование в социальных сетях, в результате которого пришли к выводу - у Додо появился новый мужчина.

Предполагается, что певица ушла от Дантеса к украинскому ресторатору Михаилу Кацурину. На следующий день после сообщения Дорофеевой о разводе, он также рассказал, что завершает свои семилетние отношения с Дарьей Кацуриной.

В социальных сетях появился фрагмент переписки, подтверждающий, что Дорофеева теперь с Кацуриным. К тому же ранее пары дружили семьями, а теперь Дарья Кацурина отписалась от Додо в Instagram.

Стало известно, к кому ушла Надя Дорофеева от Владимира Дантеса / instagram.com/lady.tuning

То, что Дорофеева ушла от Дантеса к другому мужчине также косвенно подтвердил и ее бывший коллега по дуэту Время и Стекло Позитив. В интервью для шоу Комендантский чос он предложил писать в комментариях "к кому ушла Дорофеева, и где она сейчас". Правда, на уточняющий вопрос одного из ведущих: "Так она ушла? Ты проговорился?" Алексей Завгородний не ответил.

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