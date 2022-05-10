"Чтобы осталась эта любовь": Дантес рассказал, что стало последней каплей в браке с Надей Дорофеевой

Дантес рассказал, что стало последней каплей в браке с Дорофеевой / instagram.com/vladimirdantes

Украинский музыкант и стенд-ап комик Владимир Дантес раскрыл новые подробности своего разрыва с Надей Дорофеевой, украинской певицей, с которой состоял в браке 6 лет.

Несмотря на то, что для фанатов артистов эта новость была настоящим шоком, музыканты заверяют - они расстались друзьями, продолжают поддерживать отношения и брак их закончился максимально мирно.

Дантес в интервью для Зіркового шляху рассказал, что разрыв не произошел внезапно - они с Надей много говорили, пытались спасти отношения, зажечь чувства снова, но ничего не работало. Поэтому последней капли, как таковой , в их отношениях не было - они просто однажды приняли решение.

"В начале февраля-конце января мы уже не были вместе. Мы просто в какой-то момент поняли, что мы любим друг друга, но не "кохаємо". И чтобы оставить эту любовь... Не было последней капли. Мы просто разговаривали и пришли к этому. "Давай?" - "Ну давай", - вспоминает артист.

Сообщить о разводе бывшие возлюбленные планировали громко и с помпой 1 марта, в первый день весны, чтобы показать всем, что и развод может быть веселым и хорошим. Но из-за войны пришлось обойтись постом в Instagram, который, по словам Дантеса, они с Дорофеевой сочиняли вместе: "Пресс-службы такое не пишут, это личное. Было так: мы с Надей когда решили, я написал пост, дал почитать Наде, Надя подкорректировала, дописала свое, и мы выложили. Это наш пост от нас".

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Ранее Владимир Дантес прокомментировал роман бывшей супруги Нади Дорофеевой с их другом семьи Михаилом Кацуриным.

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