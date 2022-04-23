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"Я, наверное, люблю": Дантес впервые рассказал о своих чувствах к Наде Дорофеевой после расставания

23 апреля 2022, 17:15

Артист рассказал, что не торопится разводиться, но семейное гнездышко придется продать.

Дантес рассказал, любит ли он Дорофееву после расставания / instagram.com/vladimirdantes

18 марта Владимир Дантес и Надя Дорофеева объявили о расставании. Звездная пара отметила, что разрыв произошел по обоюдном согласию и они по-прежнему поддерживают теплые отношения.

Однако подробностей о пикантной ситуации бывшие супруги не разглашали. Молчание нарушил Владимир Дантес, рассказав Славе Демину, что решение о разводе было принято не в один момент.

"Месяц за месяцем, мы очень много разговаривали. О том, как мы себя чувствуем друг с другом, что изменилось... Где-то в конце января мы решили, что расходимся. В начале февраля я переехал в квартиру, которую снял", - отметил певец, уточнив, что жена осталась жить в их доме.

О разрыве всем близким Дорофеева и Дантес планировали рассказать на вечеринке 1 марта. Однако война внесла свои коррективы. В первые дни войны бывшие возлюбленные жили вместе, поддерживали друг друга, однако не могли отделаться от ощущения, что делают что-то не так.

Да и не хотелось им продолжать обманывать окружающих, и изображать счастливую семью. Поэтому они рассказали обо всем в Instagram и разъехались окончательно.

Владимир Дантес признался Славе Демину, что все еще любит бывшую супругу. Однако не "кохає", ведь между этими понятиями есть большая разница.

"Я, наверное, люблю. Потому что удивительно было бы столько месяцев "кохати". У меня есть прекрасная жизнь. Если бы кто-то из нас "кохав" друг друга, это было бы нечестно, и мы не смогли бы жить нормальной жизнью дальше. Если вы поняли в один момент, что вы не "кохаєте" друг друга, а любите, вы стали близкими друзьями, вы уважаете друг друга, уважаете то, что было. И вы не хотите наплевать в эту историю, то разойдитесь. Нужно жить эту жизнь. Не нужно зацикливаться на чем-то одном сейчас, в моменте. Так что я ее люблю, но думаю, что не "кохаю", - рассказал Дантес.

Читайте такжеНадя Дорофеева впервые рассказала про развод с Дантесом, а он пожелал ей найти свою любовь

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Надя Дорофеева ушла от Дантеса ради их общего друга - музыканта и ресторатора Михаила Кацурина, который развелся с женой вслед за Вовой и Додо.

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