Надя Дорофеева впервые рассказала про развод с Дантесом, а он пожелал ей найти свою любовь

Надя Дорофеева рассказала про развод с Дантесом / Коллаж

Украинская певица Надя Дорофеева еще в средине марта сообщила о разрыве с супругом, музыкантом и комиком Владимиром Дантесом. Артисты тогда акцентировали внимание на том, что их отношения закончились на мажорной ноте, и они ни о чем не жалеют.

Впрочем, подробностей они также разглашать не стали. Впервые за месяца Дорофеева все же нарушила молчание, и прокомментировала развод.

В интервью для Зіркового шляху певица отметила, что с мужем она рассталась еще до войны, они не живут вместе, и эмоциональных сил изображать счастливую пару в то время, как в стране зверствуют рашисты, просто не осталось.

"Хотя идет война мы дышим, живем, едим, даже что-то смотрим... Я всегда достаточно откровенна со своими поклонниками. И я не думаю, что мы обидели кого-то тем, что рассказали, что мы с Вовой больше не вместе, но очень уважаем друг друга. Хотелось уже об этом сказать, потому что мы разошлись еще до войны. И было все очень тяжело отвечать на вопросы. Поэтому решили поставить точку на этом", - рассказала певица.

Также Дорофеева намекнула, что ее сердце свободно - на вопрос о том, готова ли она начать новые отношения, она ответила утвердительно. Но приоритет номер один для нее - вернуться домой.

К слову, комментарий бывших звездных супругов о том, что они остались хорошими друзьями, и поддерживают друг друга, был сказан и Дорофеевой и Дантесом не для красного словца. Владимир поздравил бывшую супругу с Днем рождения, и искренне пожелал ей любви.

Дантес поздравил Дорофееву с Днем рождения, и пожелал ей найти любовь / instagram.com/vladimirdantes

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Ранее в СМИ появились слухи о том, что Надя Дорофеева ушла от Дантеса ради их общего друга - музыканта и ресторатора Михаила Кацурина, который развелся с женой вслед за Вовой и Додо.

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