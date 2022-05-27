В сети идентифицировали новую подругу Дантеса за татуировкой

Дантес времени зря не теряет Скриншот с instagram.com/vladimirdantes

После громкого, но в то же время мирного развода украинских звезд Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой, стали распространяться слухи о том, что Дорофеева встречается с ресторатором Мишей Кацуриным.

В сети ни раз появлялись фото пары, которые судя по всему счастливы вместе.

Теперь же подписчики вычислили, что и Дантес оказывается тоже не терял времени зря, а развлекает бывшую супругу Кацурина - Дашу.

Такая же тату есть и у Даши Кацуриной

Доказательством того, что супруги осуществили некий "обмен", стала татуировка. Изображение на ножке девушки, мелькнувшее в стороне Дантеса, очень похоже на тату, которое есть Кацуриной.

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Напомним, Дантес настаивает, что не лезет в личную жизнь экс супруги ничего не знает о ней и Кацурином. В то же время он на днях заявил, что если те будут вместе, то это будет круто, а он тогда "присмотрится к Даше".

Как известно, ранее Надя Дорофеева поделилась загадочным кадром. Снимок появилися в социальной сети Instagram. Также артистка заинтриговала поклонников новой дуэтной работой.