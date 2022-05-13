Дорофеева интригует новым дуэтом в сети

Надя Дорофеева споет новую песню/ instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева, которая совсем недавно сообщила о том, что разводится с мужем Владимиром Дантесом, поделилась загадочным кадром.

Снимок появилися в социальной сети Instagram. Также артистка заинтриговала поклонников новой дуэтной работой.

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На новой черно-белой фотографии Надя находится на фоне необычного строения. Перед камерой она появилась, видимо в образе из будущего дуэтного клипа – на ней свободная белоснежная рубашка, топ и брюки. Волосы звезды распущены и растрепаны ветром, а на лице выражение боли и тревоги.

В подписи к фотографии Дорофеева написала: "Скоро покажу вам нечто особенное и очень чувственное… А пока делюсь одним из кадров нашей атмосферы. Нашей, потому что это будет дуэт".

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева еще в средине марта сообщила о разрыве с супругом, музыкантом и комиком Владимиром Дантесом. Артисты тогда акцентировали внимание на том, что их отношения закончились на мажорной ноте, и они ни о чем не жалеют.

Впрочем, подробностей они также разглашать не стали. Впервые за месяца Дорофеева все же нарушила молчание, и прокомментировала развод.