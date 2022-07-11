Постоянно хотел спрятаться: Дантес впервые с начала войны выехал из Украины и рассказал о страхе

Владимир Дантес выехал в Израиль ради концерта и встретился со своими родственниками — племянником и братом Сергеем, который старше его на 15 лет.
Известный украинский поп-певец Владимир Дантес впервые с начала полномасштабной атаки России на Украину выехал за границу ‒ ради благотворительных концертов. Исполнитель выложил видео, снятое в Израиле.
"Завтра благотворительный концерт, а сегодня впервые вживую увидел своего племянника", — сообщил музыкант.
Певец также рассказал, что его испугали летающие самолеты в Израиле. Он признался, что каждый пролетающие в небе самолет вызывает в нем желание спрятаться.
"Очень непривычно — самолеты над головой. Ты постоянно хочешь пойти куда-то спрятаться. Пугает звук и кажется, что сейчас начнется атака", — подытожил Дантес.
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Напомним, украинский поп-певец Владимир Дантес (и бывший муж Нади Дорофеевой) продолжает подогревать слухи о романе с Дашей Кацуриной - украинской дизайнеркой и рестораторкой, соответственно, с бывшим мужем которой сейчас встречается Дорофеева.
К слову, самая Надя недавно призналась в любви бывшему коллеге по дуэту "Время и Стекло" Алексею Завгороднему (Позитиву).
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