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"Если ты знал, то я тебя убью!": от кого Дантес узнал, что Дорофеева ушла к его бывшему другу

26 сентября 2022, 15:55

Развод стал настоящей неожиданностью для любовного четырехугольника между Дантесом, Дорофеевой и супругами Кацуриными.

Владимир Дантес
Кацурина рассказала, как Дантес узнал о романе Дорфеевой с ее бывшим мужем / instagram.com/vladimirdantes

Украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина в интервью Васе Фроловой рассказала, что первым человеком, которому она рассказала о разводе, был музыкант и комик Владимир Дантес.

Миша и Даша Кацурины, а также Дантес с Дорофеевой объявили о своем разводе практически одновременно: и если певцы к тому моменту уже не жили вместе и давно приняли решение о расставании, уход Миши Кацурина для дизайнерки был настоящим шоком.

Тем более, что ушел он к Дорофеевой. Под впечатлением от таких новостей, Кацурина позвонила Дантесу.

Так артист и узнал, что Дорофеева не долго горевала после их разрыва, и довольно быстро нашла утешение в руках его близкого и женатого друга.

"Когда все это произошло, мой развод, он (Дантес - прим. редактора) меня очень поддерживал. Очень. Потому что он – первый человек, которому я рассказала. Я позвонила и сказала ему: "Если ты, бляха, знал, то я тебя убью!" А он такой: "Что?! Блин, нет!" - вспоминает Кацурина.

Ранее дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина рассказала о настоящих причинах своего развода с Мишей. Предательство со стороны мужчины разрушило их отношения.

Также она показала трогательный момент между ней и ее новым возлюбленным, украинским певцом и комиком Владимиром Дантесом, - артист плел ей косички.

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