"Мне плевать, я делала все, чтобы он ушел ко мне": девушка Дантеса призналась, как разбила семью

Даша Кацурина рассказала, как увела Мишу Кацурина из семьи / instagram.com/dasha_katsurina

Украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина с недавних пор стала вести свой Telegram-канал в котором делится своими личными наблюдениями и переживаниями.

В связи с разводом с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным, его романом с Надей Дорофеевой и отношениями самой Даши с Дантесом, она углубилась в рефлексию, и рассказала подписчикам, почему не удивлена, что ее муж ушел из семьи к другой женщине.

Она раскрыла собственную историю ее любви с Мишей: будучи юной девушкой, Даша увела его из семьи.

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"О карме ис э бич. Было мне 16 и я очень влюбилась в парня, он был женат. А мне было на это наплевать, на нее наплевать, я делала ВСЕ, чтобы он ушел ко мне. Он ушел и женился на мне. Я повзрослела и много думала о себе и о своих поступках. Мне было стыдно и плохо, когда я поняла, как больно сделала этой девушке, я даже этому парню говорила, что ко мне это вернется. Так и случилось :)

Вот такая история. Важно! Я считаю что надо быть с человеком которого ты любишь и любовь может закончиться. Это жизнь. Но поступать нужно так, как ты хотел бы чтобы поступили с тобой", - поделилась дизайнерка.

Миша и Даша Кацурины были женаты с 2015 по 2022 год. В браке появилось двое детей - дочь Саша (2016 г.р.) и сын Иван (2021 г.р.).

Даша Кацурина рассказала, как увела Мишу Кацурина из семьи / t.me/grlsclubkatsurina

Ранее дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина рассказала о настоящих причинах своего развода с Мишей. Предательство со стороны мужчины разрушило их отношения.

Также она показала трогательный момент между ней и ее новым возлюбленным, украинским певцом и комиком Владимиром Дантесом, - артист плел ей косички.

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