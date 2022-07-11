Даша Кацурина в прозрачном нижнем белье показала, как Дантес плетет ей косички

Трогательный момент, который попал в кадр, намекает, что певец и дизайнерка все же больше, чем просто хорошие друзья.
Украинский певец Владимир Дантес посетил Израиль с концертом. Артист впервые пересек границу с начала полномасштабной войны в Украине.
Примечательно, что в Тель-Авиве оказалась и Даша Кацурина - украинская дизайнерка, ресторатор и близкая подруга Дантеса, которой приписывают с ним романтические отношения после развода.
Кацурина решила поддразнить публику неоднозначным фото, которое она выложила на своей странице в Instagram. На снимке она позирует в постели в прозрачном нижнем белье персикового цвета. Сосок дизайнерка прикрыла эмодзи апельсина.
Рядом с ней - загадочный мужчина, который плетет ей косичку. В кадр попали только его запястья, на одном из которых поклонники разглядели кусочек татуировки, как у Дантеса. "Позволила себе отпуск на несколько дней", - подписала фото Кацурина.
Едва снимок был опубликован, в комментариях тут же объявился певец. Он оставил смешную, но сбивающую с толку подпись. "Блин, так больно, что никто не замечает гибкость обладательницы этого аккаунта. Вы что не видите? Это оптическая иллюзия, она сама себе плетет косы, как настоящая украинская женщина!" - пишет Дантес.
В комментариях фанаты новоиспеченной пары поддержали шутку, а также предлагают вероятным возлюбленным перестать скрывать свои чувства:
"Можно пошутить про руки Дантеса?"
"Точно руки Дантеса! Даша ви самі нам дали підказку, кусочок тату видно ;) ви красуня".
"Надеюсь,что руки Дантесовские".
"Вова, виходь ми знаєм, що це ти".
"Виходь з Дантесом на сцену❤️"
"Бляха, ну з Вовкою ви були б найгарнішою парою в світі. Без жартів. Куди поставити підпис в петиції?! ❤️"
"Рука Дантеса. Вижу край тату. Дай вам Бог здоровьячка. Так переживать за вас, вы шо".
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Тем временем украинский певец Владимир Дантес продолжает подогревать слухи о романе с Дашей Кацуриной - украинской дизайнеркой, ресторатором и давней подругой, с чьим мужем якобы крутит роман Надя Дорофеева.
В свою очередь украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, которой приписывают роман с Владимиром Дантесом, рассказала, почему развелась со своим мужем - Михаилом Кацуриным.
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