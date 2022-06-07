Предполагаемая возлюбленная Владимира Дантеса раскрыла причину развода с "любовником" Дорофеевой

Громкое заявление Кацуриной понравилось Дантесу.
Украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, которой приписывают роман с Владимиром Дантесом, рассказала, почему развелась со своим мужем - Михаилом Кацуриным.
Как только стало известно о разводе Дантеса и Дорофеевой, о расставании сообщили и Кацурины. Пара рестораторов не комментировала причины развода, а СМИ стали ходить шутки о том, что молодые люди просто поменялись партнерами.
Кацурина и Дантес много времени проводят вместе, но пока не известно, связывает ли их что-то больше, чем просто дружба. На фоне сплетен о ее романе с певцом, Кацурина опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором проговорилась, почему брак с Михаилом закончился разводом.
"Я обещала своему психотерапевту тут не страдать. Но полномасштабная война в твоей стране, предательство и развод с двумя детьми - это тяжело", - написала Кацурина под фотографией своей старшей дочери. Ранее в подписи к снимку вместо слова "предательство" было слово "измена", которое дизайнерка заменила.
В комментариях молодой маме выражают поддержку, а Дантес поставил под записью лайк.
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Ранее Владимир Дантес, отреагировал на слухи о романе Нади Дорофеевой с Михаилом Кацуриным. Певец подчеркнул, что Додо не ушла от него к другому, и назвал реальную причину развода.
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