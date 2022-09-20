"Между мной и Тоней этого нет": Арсен Мирзоян рассказал, почему скандалит с Тоней Матвиенко

Арсен Мирзоян рассказал, из-за чего ссорится с Тоней Матвиенко / instagram.com/tonya_matvienko

Слухи о расставании звездной пары певцов - Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко, появились еще в декабре 2021 года. Тогда супруги решили оставить их без внимания. Однако, когда в СМИ вновь появились новости об их расставании в первые месяцы полномасштабной войны, Матвиенко не выдержала и дала понять ненавистникам, что ее с Мирзояном любовь крепка, как никогда.

Сам музыкант личную жизнь, комментирует скупо, однако для шоу ЖВЛ сделал исключение. Арсен Мирзоян признался, что его чувства к Тоне не угасли, однако у них, как и у любой другой пары, время от времени случаются ссоры.

Кто становится инициатором скандалов, певец умолчал, отмечая, что сам он склок не любит, и старается всячески сгладить углы.

Однако, размолвки нет-нет да случаются. Мирзоян винит в этом банальное недопонимание. "Кто-то кого-то не услышал, недослышал, не понял. Нам кажется, что в последние годы есть потребность в представителе такой профессии как коммуникатор, - со смехом говорит артист. - Это специальный человек, который будет объяснять о чем именно говорит партнер. А между нами с Тоней нет коммуникатора, поэтому мы пытаемся понимать", - рассказывает музыкант.

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