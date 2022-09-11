Совершивший каминг-аут Андрей Хветкевич рассказал, кто на Холостячке ему нравился, как мужчина

Хветкевич рассказал, кто из мужчин ему нравился на Холостячке / instagram.com/diveeasy

Участник 2 сезона романтического реалити-шоу Холостячка, главной героиней которого была украинская певица Злата Огневич, подводный фотограф и фридайвер Андрей Хветкевич недавно совершил каминг-аут, как бисексуал. Мужчина планирует связать свою судьбу с бойфрендом, с которым у него были серьезные отношения еще до начала проекта.

Как получилось, что он, встретив свою настоящую любовь, пошел искать счастья на Холостячку, и кто из участников нравился, ему, как мужчина, он рассказал в интервью Алине Доротюк.

Так Хветкевич впервые признался - с женихом он состоял в отношениях задолго до встречи со Златой Огневич. Однако перед проектом мужчины приняли решение разойтись. "С Филиппе мы на самом деле скоро будем 6 лет вместе. Мы разошлись перед Холостячкой. Потому что он сделал мне предложение, но я сказал, что я не готов. Потому что если мы будем жениться, то я должен сделать каминг-аут. А я был не готов. Тогда он сказал, что мы расходимся", - вспоминает Андрей.

Видео дня

Разрыв с возлюбленным сильно подкосил его. Он принял решение двигаться дальше и подумал, что отношения с Огневич могут исцелить его. "Я шел с намерением построить отношения. Я был очень расстроен. Я хотел что-то новое, что-то из Украины, чтобы моя мама также была счастлива и видела обычную семью", - говорит он.

На проекте между Андреем и Златой бушевали настоящие, неподдельные страсти. Однако он выбыл за два шага до финала.

Алине Доротюк Хветкевич признался, что симпатизировал некоторым соперникам на проекте. "Я вам скажу, что все мужчины были очень классными, достойными Златы. И да, мне нравились два мужчины. Это Рома Свечкоренко. Он очень красивый, ну очень красивый. И Дима Шевченко. Он очень мужественный, классный такой. Просто очень классный мужчина", - улыбаясь подметил он.

Дмитрий Шевченко и Роман Свечкоренко - фавориты Андрея Хветкевича на проекте Холостячка / instagram.com/dmitrij_sheff, instagram.com/svechkorenko

Ранее 64-летняя певица Мадонна, которая последнее время отдает предпочтение молодым любовникам, представила своего нового парня - манекенщика, который в три раза моложе нее.

Также эротическую фотосессию с больным афазией Брюсом Уиллисом представила его супруга - британская модель Эмма Хеминг, с которой актер женат с 2009 года.

Другие новости: