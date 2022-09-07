УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Мальчик-игрушка: 64-летнюю Мадонну застукали в объятиях бойфренда в три раза моложе нее

7 сентября 2022, 21:08

Неугомонная поп-дива предпочитает юных мужчин.

Мадонна и Эндрю Дарнелл
Мадонна встречается с 23-летней моделью Эндрю Дарнеллом / instagram.com/almightywulf

Американская певица Мадонна нашла себе нового юнца, с которым не прочь провести день, и развлечься ночью. Об это рассказывает Page Six с отсылкой на собственные источники.

Так, поп-икону застукали милующейся в одном из нью-йоркских клубов с 23-летним Эндрю Дарнеллом. Молодой человек - модель в одном из самых успешных модельным агентств IMG Models (модельная альма-матер для Кейт Мосс, Беллы Хадид, Эшли Грэм и пр.).

Парень также пробует свои силы в кино. На его счету уже роль в молодежном комедийном сериале Бетти от HBO. Кроме того Дарнелл, кроме ухаживания за девушками, старше себя в три раза, увлекается еще и катанием на скейтборде.

Видео дня

До совместного публичного появления Мадж и Дарнелл сотрудничали вместе - модель принимал участие в фотосессии певицы для журнала Paper. Кадры, на котором во время съемок она целует молодого человека по-французски, она опубликовала на своей странице в Instagram. Вероятно, это знакомство переросло в нечто большее.

Над Мадонной уже начинают подшучивать, что мужчин для себя она предпочитает воспитывать сама, ведь между ней и Эндрю 41 год разницы. Дарнелл даже младше старшей дочери певицы, которой сейчас 25 лет.

Весной Мадж рассталась с 27-летним бойфрендом, с которым до этого провстречалась 3 года. Намечается некая тенденция: Мадонна среди всех парней предпочитает молодых афроамериканских мужчин 23-24 лет. Королева поп-музыки может позволить себе маленький фетиш.

Мадонна и Эндрю Дарнелл
Мадонна встречается с 23-летней моделью Эндрю Дарнеллом / instagram.com/madonna

Ранее южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон снялась голышом в рекламе культового парфюма - из одежды на ней было лишь оригинальное племенное ожерелье.

Также украинская певица, модель и волонтерка Даша Астафьева в пикантной фотосессии показала, как умудряется поддерживать статус звезды Playboy и негласного секс-символа Украины.

Другие новости:

Мадонна шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:08

Мальчик-игрушка: 64-летнюю Мадонну застукали в объятиях бойфренда в три раза моложе нее

20:59

"Зачем вы сюда приперлись?": боец ВСУ эмоционально обратился к пленным россиянамВидео

20:42

Соль - лучший помощник при уборке: "бабушкины" лайфхаки, которые переплюнут магазинные аналоги

20:41

Будет очень жарко: Минобороны троллит россиян и советует готовиться к "заплыву в Сочи"

20:34

Контрнаступление ВСУ: в Пентагоне спрогнозировали сроки освобождения ХерсонаВидео

Реклама
20:32

Зеленский провел масштабные увольнения руководителей военных администраций на ДонбассеВидео

20:13

Бедняков поведал о своем отношении к "хорошим русским"

20:10

Приметы на 9 сентября: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь огромную удачуВидео

19:53

ВСУ потрепали оккупантов на Херсонщине: разгромлен артдивизион РФВидео

19:34

Украину атакует морозный циклон: синоптики назвали дату окончательной холодины и прихода ливнейВидео

19:33

"Не поймешь, кого грохнули": экс-депутат Госдумы рассказал о двойниках Путина

19:17

Проблем не оберешься: 3 знака зодиака в ближайшее время вступят в полосу невезенияВидео

19:17

Буча в российских городах весной 23-гомнение

18:47

"Это 20 тысяч смертников": военный эксперт назвал направления, которые армии РФ не удержать

18:38

Война заканчивается: эксперт спрогнозировал сроки вывода войск РФ из УкраиныВидео

18:28

Пентагон готовит план поддержки ВСУ на ближайшие 5 лет и после окончания войны с РФ - CNNВидео

18:08

"Жена иноагента - звучит гордо": молодая супруга Макаревича показала редкое фото с музыкантом

18:00

РФ накрыла из Градов пункт выдачи гумпомощи на Запорожье: много погибших и раненыхВидео

17:50

"Одного освобождения Крыма мало": Залужный озвучил основную задачу ВСУ на 2023 годВидео

17:38

Арестович о Харьковском фронте: это вам, клоуны, отливается слезками Крым и ИловайскВидео

Реклама
17:26

Сняли флаг оккупантов: спецназ ВСУ показал кадры из освобожденного села на ХарьковщинеВидео

17:23

"Поставляют в Украину металлолом": Эрдоган разразился штампами пропаганды РоссииВидео

17:14

Денежная удача и счастье в любви: 5 знакам зодиака мощно повезет в 2023 годуВидео

17:13

Хитрые хозяйки заворачивают одежду в пергамент перед тем, как класть ее в шкаф: в чем "фишка"

16:53

Может Пугачева постаралась: Соловьев появился в эфире с разбитым лицомВидео

16:46

Ушла с головой в культурную жизнь: Алла Пугачева в трауре засветилась в театре с Кристиной ОрбакайтеВидео

16:39

На Херсонщине ВСУ потопили баржу РФ вместе с десятками оккупантов и техникойВидео

16:21

У Путина маниакально-дипрессивный синдром, но война не закончится даже после его смерти - РадуцкийВидео

16:21

Приметы на 8 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы не попасть в опасность в день НатальиВидео

16:20

Унитаз в шкафу: Гордон показал "люкс" гостиницы в рф

16:13

Нужно успеть все: астролог назвала один день в сентябре, кому крупно повезет во всемВидео

16:05

Десантники ВСУ удачно поохотились на российских "Грачей": Су-25 превратились в металлолом

16:04

Армия Украины наносила ракетные удары по военному аэродрому России в Саках в Крыму – ЗалужныйВидео

15:57

Усекновение главы Иоанна Крестителя: дата, традиции и запреты дня

15:52

Бывшая жена Виталия Кличко похвасталась фигурой в тонком платье-комбинации

15:47

Полнолуние в сентябре 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь неприятности

15:41

Залужный прогнозирует войну в 2023 году и не исключает новой атаки РФ на КиевВидео

15:26

Шатунов был против: в Сети появилось редкое фото солиста Ласкового мая с сыном

15:19

Доллар по 50 грн: эксперт рассказал, когда ждать серьезного падения гривныВидео

15:07

Самые вкусные квашеные яблоки на зиму: изумительно простой рецептВидео

Реклама
15:05

На 79-м Венецианском кинофестивале покажут документалку о войне в Украине "Свобода у вогні"Видео

15:04

"Ее карьера в России закончена": критик Соседов прокомментировал высказывания Лободы

15:03

Генералы РФ сбежали из Херсона, "элитные" спецподразделения Путина оказались в ловушке – разведкаВидео

14:57

"Едьте домой в Саранск": у Зеленского россиян попросили "на выход" из КрымаВидео

14:47

"Выдающаяся дерзость, окружены подразделения СОБРа": Гиркин рассказал, как РФ теряла Балаклею

14:47

Усекновение главы Иоанна Предтечи: сильные молитвы Иоанну Крестителю о благополучии

14:30

Взяли пленных и трофеи: подробности продвижения ВСУ на ХарьковщинеФотоВидео

14:23

Надя Дорофеева откровенно рассказала о разводе с Дантесом и как развивается ее роман с КацуринымВидео

14:12

Вся в белом: внучка Ротару в шляпке от украинского дизайнера призналась в любви Украине

14:06

Воинский учет для женщин отсрочили на год - МинобороныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрьГороскоп на завтра
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять