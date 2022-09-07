Мальчик-игрушка: 64-летнюю Мадонну застукали в объятиях бойфренда в три раза моложе нее

Мадонна встречается с 23-летней моделью Эндрю Дарнеллом / instagram.com/almightywulf

Американская певица Мадонна нашла себе нового юнца, с которым не прочь провести день, и развлечься ночью. Об это рассказывает Page Six с отсылкой на собственные источники.

Так, поп-икону застукали милующейся в одном из нью-йоркских клубов с 23-летним Эндрю Дарнеллом. Молодой человек - модель в одном из самых успешных модельным агентств IMG Models (модельная альма-матер для Кейт Мосс, Беллы Хадид, Эшли Грэм и пр.).

Парень также пробует свои силы в кино. На его счету уже роль в молодежном комедийном сериале Бетти от HBO. Кроме того Дарнелл, кроме ухаживания за девушками, старше себя в три раза, увлекается еще и катанием на скейтборде.

Видео дня

До совместного публичного появления Мадж и Дарнелл сотрудничали вместе - модель принимал участие в фотосессии певицы для журнала Paper. Кадры, на котором во время съемок она целует молодого человека по-французски, она опубликовала на своей странице в Instagram. Вероятно, это знакомство переросло в нечто большее.

Над Мадонной уже начинают подшучивать, что мужчин для себя она предпочитает воспитывать сама, ведь между ней и Эндрю 41 год разницы. Дарнелл даже младше старшей дочери певицы, которой сейчас 25 лет.

Весной Мадж рассталась с 27-летним бойфрендом, с которым до этого провстречалась 3 года. Намечается некая тенденция: Мадонна среди всех парней предпочитает молодых афроамериканских мужчин 23-24 лет. Королева поп-музыки может позволить себе маленький фетиш.

Мадонна встречается с 23-летней моделью Эндрю Дарнеллом / instagram.com/madonna

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