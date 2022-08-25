"Горячая, как ад, королева": Мадонна стянула с себя платье на улице

Мадонна стянула с себя платье на улице / instagram.com/madonna

Американская певица Мадонна уже слишком взрослая девочка, чтобы тратить время по пустякам. Поэтому каждый ее день - настоящий праздник.

Так, после двухнедельного отдыха в Италии, артистка решила устроить прощальную вечеринку на Сицилии. Она прогулялась по знойным итальянским улочкам в не менее горячем образе.

Наряд Мадонна выбрала практически (по меркам певицы) целомудренный - темное платье ниже колен с растительным принтом, укороченные перчатки в сеточку, крупные серьги и бусы.

Во время прощальной прогулки она успела и прильнуть к древним стенам, и прокатиться на "веспе", которая считается одним из негласных символов Италии.

То ли намеренно, то ли случайно, но на некоторых кадрах, которыми Чикконе поделилась на своей странице в Instagram, лиф ее платья сполз, обнажая грудь артистки, обтянутую в черные кружева.

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