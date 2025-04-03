"Процесс сложный": жена Решетника показала, какой дом они купили

Кратко:
- Кристина Решетник пообщалась с подписчиками
- Блогер рассказала о покупке дома
Жена украинского известного ведущего Григория Решетника – украинская блогер Кристина Решетник – сообщила, что они купили дом.
На своей странице в соцсетях Кристина отвечала на вопросы поклонников и уточнила, что сейчас с супругом занимаются строительством.
"Купили дом и строим. Это процесс бесконечный, сложный, но одновременно интересный, потому что это создание мечты", – отметила блогер.
Также Решетник показала фото, на котором видно часть дома и двора.
Напомним, Григория и Кристину считают одной из самых крепких семей в украинском шоу-бизнесе, пара воспитывает троих сыновей – Ивана, Дмитрия и Александра. Официально знаменитости оформили брак еще в 2010 году.
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Отметим, как сообщал Главред, украинская визажист Галина Лозинская высказала свое мнение по поводу макияжа, который делает певица Камалия. Также она уточнила, что с удовольствием сделала бы макияж певице.
А также Татьяна Овсиенко поделилась подробностями личной жизни. Певица жила с Александром Меркуловым, которого ждала из тюрьмы, с 2017 года, но под венец он ее так и не повел. Сейчас же они сделали паузу в отношениях.
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Кто такой Григорий Решетник?
Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.
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