"Процесс сложный": жена Решетника показала, какой дом они купили

Кристина Решетник рассказала радостную новость.

https://stars.glavred.info/process-slozhnyy-zhena-reshetnika-pokazala-kakoy-dom-oni-kupili-10652774.html Ссылка скопирована

Решетники купили недвижимость / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Решетник

Кратко:

Кристина Решетник пообщалась с подписчиками

Блогер рассказала о покупке дома

Жена украинского известного ведущего Григория Решетника – украинская блогер Кристина Решетник – сообщила, что они купили дом.

На своей странице в соцсетях Кристина отвечала на вопросы поклонников и уточнила, что сейчас с супругом занимаются строительством.

видео дня

"Купили дом и строим. Это процесс бесконечный, сложный, но одновременно интересный, потому что это создание мечты", – отметила блогер.

Также Решетник показала фото, на котором видно часть дома и двора.

Дом Решетников / фото: скрин instagram.com, Кристина Решетник

Напомним, Григория и Кристину считают одной из самых крепких семей в украинском шоу-бизнесе, пара воспитывает троих сыновей – Ивана, Дмитрия и Александра. Официально знаменитости оформили брак еще в 2010 году.

Григорий и Кристина уже много лет вместе / фото: instagram.com, Кристина Решетник

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, украинская визажист Галина Лозинская высказала свое мнение по поводу макияжа, который делает певица Камалия. Также она уточнила, что с удовольствием сделала бы макияж певице.

А также Татьяна Овсиенко поделилась подробностями личной жизни. Певица жила с Александром Меркуловым, которого ждала из тюрьмы, с 2017 года, но под венец он ее так и не повел. Сейчас же они сделали паузу в отношениях.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Григорий Решетник? Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред