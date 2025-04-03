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"Заставляет вас мучиться": Александр Терен вернул грант и назвал причину

Элина Чигис
3 апреля 2025, 08:25
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Александр Терен объяснил ситуацию.
Александр Терен
Александр Терен о нереализованном бизнесе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Терен

Вы узнаете:

  • Александр Терен рассказал почему вернул грант
  • С какими трудностями он столкнулся

Украинский ветеран, писатель и общественный деятель Александр Терен рассказал, почему ему пришлось вернуть грант на открытие кофейни.

На своей странице в Instagram Терен поделился, что не подписал необходимые документы, поэтому "профукал" свою возможность.

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"История о том, как я стал бизнесменом. Почти. Последние несколько лет я привык, что, если что-то задумал, оно должно получиться. Ну, потому что так и было! Два года гонялся за грантом на собственное дело. Первый год все четко расписал, посчитал, подготовил – и успешно профукал. Как? Очень просто: не подписал документы при подаче. Ну не знал я, что их, оказывается, нужно еще и подписывать", – отметил ветеран.

А вот на следующий год Александр уже не повторял свою ошибку и сделал все так, как нужно.

"Чувствовал себя опытным грантоедом. Теперь точно знал, что подписывать надо, так что шансы выросли в разы! Концепцию тоже обновил – ветеранское пространство и кофейня. Место, где можно выпить капуч на банановом, встретить ветерана, крикнуть что-то в микрофон и быть пропущенным барменом без очереди, потому что, может, ты на протезе. И тут бац! Грант выиграл! Все, теперь я предприниматель, бизнесмен, акула кофейного рынка. Почти", – добавил Терен.

Александр Терен о гранте
Александр Терен о гранте / фото: скрин instagram.com, Александр Терен

Но он столкнулся с еще одним препятствием – помещение для кофейни.

"И тут началось. Цены на аренду – космос. Даже со скидками получалось 75 тыс. без коммуналки. Дешевые варианты? Ну разве что на Троещине или в месте без канализации. Я долго сомневался, что делать. И понял: если так колеблешься, значит, время пока не наступило. Так что я вернул грант и отложил идею до лучших времен", – отметил ветеран.

Александр Терен отложил идею с бизнесом
Александр Терен отложил идею с бизнесом / фото: instagram.com, Александр Терен

Также он поделился своей личной рекомендацией для тех, кто сомневается.

"Не стоит за что-то держаться, если это заставляет вас мучиться. Отпустите – и ваше к вам придет! Инфа – 100%", – подытожил Терен.

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Отметим, как сообщал Главред, украинская визажист Галина Лозинская высказала свое мнение по поводу макияжа, который делает певица Камалия. Также она уточнила, что с удовольствием сделала бы макияж певице.

А также Татьяна Овсиенко поделилась подробностями личной жизни. Певица жила с Александром Меркуловым, которого ждала из тюрьмы, с 2017 года, но под венец он ее так и не повел. Сейчас же они сделали паузу в отношениях.

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Кто такой Александр "Терен" Будько?

Александру Будько 28 лет. И его имя хорошо знают не только в Украине, но и в мире. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам.

По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

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