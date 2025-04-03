"Заставляет вас мучиться": Александр Терен вернул грант и назвал причину

Александр Терен объяснил ситуацию.

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Александр Терен о нереализованном бизнесе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Терен

Вы узнаете:

Александр Терен рассказал почему вернул грант

С какими трудностями он столкнулся

Украинский ветеран, писатель и общественный деятель Александр Терен рассказал, почему ему пришлось вернуть грант на открытие кофейни.

На своей странице в Instagram Терен поделился, что не подписал необходимые документы, поэтому "профукал" свою возможность.

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"История о том, как я стал бизнесменом. Почти. Последние несколько лет я привык, что, если что-то задумал, оно должно получиться. Ну, потому что так и было! Два года гонялся за грантом на собственное дело. Первый год все четко расписал, посчитал, подготовил – и успешно профукал. Как? Очень просто: не подписал документы при подаче. Ну не знал я, что их, оказывается, нужно еще и подписывать", – отметил ветеран.

А вот на следующий год Александр уже не повторял свою ошибку и сделал все так, как нужно.

"Чувствовал себя опытным грантоедом. Теперь точно знал, что подписывать надо, так что шансы выросли в разы! Концепцию тоже обновил – ветеранское пространство и кофейня. Место, где можно выпить капуч на банановом, встретить ветерана, крикнуть что-то в микрофон и быть пропущенным барменом без очереди, потому что, может, ты на протезе. И тут бац! Грант выиграл! Все, теперь я предприниматель, бизнесмен, акула кофейного рынка. Почти", – добавил Терен.

Александр Терен о гранте / фото: скрин instagram.com, Александр Терен

Но он столкнулся с еще одним препятствием – помещение для кофейни.

"И тут началось. Цены на аренду – космос. Даже со скидками получалось 75 тыс. без коммуналки. Дешевые варианты? Ну разве что на Троещине или в месте без канализации. Я долго сомневался, что делать. И понял: если так колеблешься, значит, время пока не наступило. Так что я вернул грант и отложил идею до лучших времен", – отметил ветеран.

Александр Терен отложил идею с бизнесом / фото: instagram.com, Александр Терен

Также он поделился своей личной рекомендацией для тех, кто сомневается.

"Не стоит за что-то держаться, если это заставляет вас мучиться. Отпустите – и ваше к вам придет! Инфа – 100%", – подытожил Терен.

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