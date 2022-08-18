Лесбийские игры: 64-летняя Мадонна целовала своих гостей на ужине взасос

Мадонна целовалась взасос с подругами на свой День рождения / instagram.com/madonna

Американская певица и поп-икона Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) всегда умела закатывать вечеринки и отрываться на полную.

Со возрастом артистка отточила этот свой талант до совершенства. Не удивительно, что первые кадры с вечеринки, посвященной ее 64-летию, уже заинтриговали более 200 тыс. поклонников певицы.

Мадонна на своей странице в Instagram выложила ролик, в котором она сперва красуется в праздничном платье (белом, с растительным орнаментом, который напоминает петриковскую роспись, выполненную в синих оттенках), затем едет на ужин в компании друзей, и наконец сама вечеринка.

На видео попали кадры из лимузина, на которых певица, сидя между двумя подружками, поочередно целуется по-французски то с одной, то с другой.

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