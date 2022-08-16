Сладкие 64: Мадонна показала "праздничные" ягодицы в облегающем платье

Мадонна показала ягодицы в облегающем платье в День рождения / instagram.com/madonna

Эпатажная королева поп-музыки Мадонна начала праздновать свой 64-ый День рождения. Торжественный ужин в кругу семьи и близких, которых певица в шутку назвала сицилийским кланом, прошел в Италии.

Первый этап торжественных мероприятий был приурочен также к 22-ому Дню рождения Рокко Джона, который молодой человек отмечал 11 августа. Рокко - второй рожденный Мадонной ребенок, а также старший сын в семье певицы. Всего у Мадонны семеро детей: Лурдес и Рокко (рожденные певицей), Дэвид, Чифундо, Стелла и Эстер (усыновленные дети).

На семейный ужин Мадонна пришла прилично одетой - в шелковом жемчужном платье с цветочным узором, и босоножках на шпильке. Образ она дополнила ретро-очками.

Тем не менее ни лук "хорошей девочки", ни присутствие родственников не удержали певицу от фотографий в провокационных позах. На этот раз она сделала акцент на ягодицы.

Свежие праздничные снимки она показала на своей странице в Instagram.

Мадонна показала ягодицы в облегающем платье в День рождения / instagram.com/madonna

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