Санте Димопулос ставят уколы в живот - что случилось

Димопулос решила не скрывать это от поклонников.

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Санта Димопулос новости - звезда показала, как ухаживает за прессом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Вкратце:

Санта Димопулос гордится своим телом

Для поддержания его красоты она прибегает к различным методам

Бизнесвумен и светская львица Санта Димопулос пропагандирует осмысленную заботу о себе и своем теле. Она усердно трудится над сбережением своей внешней привлекательности - в спортивных залах и кабинетах косметологов.

37-летняя селебрити уже активно использует уколы красоты на лице и шее, и делится своими успехами в Instagram. Однако недавно Димопулос в блоге раскрыла еще один свой бьюти-секрет.

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Санта нередко публикует свои фото в купальниках, на которых можно рассмотреть ее подтянутый и очень рельефный пресс. Оказалось, что это - не только результат усердных занятий в зале, но и филигранная работа косметолога - Димопулос показала, как ей делают в область живота уколы препарата для подержания упругости и тонуса кожи.

Санта Димопулос новости - звезда показала, как ухаживает за прессом / instagram.com/santadimopulos

Также в своем блоге звезда рассказывает о том, что достижение красоты тела - это скорее философия, чем набор конкретных практик для того, чтобы потом похвастаться картинкой в социальных сетях. Санта Димопулос убеждена, что всестороннее его (тела) развитие является частью богатства, к которому нужно стремиться.

Санта Димопулос рассуждает про красивое тело / instagram.com/santadimopulos

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Чем прославилась Санта Димопулос Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом. Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве. Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

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