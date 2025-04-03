Санте Димопулос ставят уколы в живот - что случилось

Вкратце:
- Санта Димопулос гордится своим телом
- Для поддержания его красоты она прибегает к различным методам
Бизнесвумен и светская львица Санта Димопулос пропагандирует осмысленную заботу о себе и своем теле. Она усердно трудится над сбережением своей внешней привлекательности - в спортивных залах и кабинетах косметологов.
37-летняя селебрити уже активно использует уколы красоты на лице и шее, и делится своими успехами в Instagram. Однако недавно Димопулос в блоге раскрыла еще один свой бьюти-секрет.
Санта нередко публикует свои фото в купальниках, на которых можно рассмотреть ее подтянутый и очень рельефный пресс. Оказалось, что это - не только результат усердных занятий в зале, но и филигранная работа косметолога - Димопулос показала, как ей делают в область живота уколы препарата для подержания упругости и тонуса кожи.
Также в своем блоге звезда рассказывает о том, что достижение красоты тела - это скорее философия, чем набор конкретных практик для того, чтобы потом похвастаться картинкой в социальных сетях. Санта Димопулос убеждена, что всестороннее его (тела) развитие является частью богатства, к которому нужно стремиться.
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Чем прославилась Санта Димопулос
Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.
Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.
Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.
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