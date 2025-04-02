"На тебя только кричат": Ксения Мишина поссорилась с иностранными полицейскими

Вкратце:
- Артистка за границей повздорила с полицией
- Мишина рассказала, в чем была причина конфликта
Украинская актриса Ксения Мишина попала в неприятности за границей. В раздраженном состоянии она в своем блоге в Instagram рассказала, что ее остановила полиция и выписала, на ее взгляд, несправедливый штраф.
Мишина была за рулем и ехала по навигатору. Однако программа дала сбой, и ей пришлось искать дорогу при помощи мобильного телефона. Из-за использования этого устройства во время движения автомобиля артистку остановила, а затем оштрафовала местная полиция. При этом, отмечает Ксения, правоохранители были весьма невежливы.
"Так хочется в Европу, здесь такие крутые дороги…". Вот едешь-едешь, и вдруг у тебя сбивается навигатор, ты достаешь свой телефон, чтобы снова выстроить маршрут и неожиданно тебя останавливает полиция и штрафует на 150 евро за то, что ты держала в руках телефон. Ты пытаешься объяснить, что случилось, но тебя никто не слушает, на тебя только кричат, что все это неправда и ты уже три часа разговаривала по телефону. Ты спрашиваешь о доказательствах, а на тебя еще больше кричат и говорят: "Это мы здесь решаем, а не ты", - пожаловалась актриса.
Ксения Мишина много путешествует на протяжении последнего года. Компанию ей составляет ее 13-летний сын Платон. Вместе с мамой подросток побывал во многих странах Европы, а также ездит отдыхать в теплые края, поближе к океану, например, на Бали.
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Кто такая Ксения Мишина?
Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".
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