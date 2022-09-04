Одетая лишь в ожерелье Шарлиз Терон снялась голышом в рекламе известного парфюма

Шарлиз Терон снялась голышом в новой рекламе J’adore от Dior / instagram.com/charlizeafrica

Южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон практически 20 лет является официальным лицом модного дома Dior. С 2004 она участвует в рекламной кампании легендарного женского парфюма J’adore.

Аромат с 1999 года, когда он был выпущен впервые, получил множество вариаций. В 2022 году парфюмеры выпустили новую, высококонцентрированную парфюмерную воду без спирта.

Культовый прозрачный флакончик с золотистой жидкостью, крышечка которого напоминает медные ожерелья длинношеих женщин из племени падаунгов, и с капелькой, похожей на застывшую росу на вершине, претерпел изменения из-за обновленного аромата.

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Парфюмерная палитра сосредоточена на комбинации белых цветов, молочно-белый оттенок приобрел и сам флакон.

Для новой версии аромата Терон снялась полностью обнаженной, с характерным ожерельем на шее. Ее сияющая белизной грудь прикрыта бутылочкой культового J’adore. Снимком актриса поделилась на своей странице в Instagram.

Шарлиз Терон снялась голышом в новой рекламе J’adore от Dior / instagram.com/charlizeafrica

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