Одетая лишь в ожерелье Шарлиз Терон снялась голышом в рекламе известного парфюма

Имя актрисы давно стало синонимом культового аромата, который сводит с ума женщин и их мужчин уже более 20 лет.
Южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон практически 20 лет является официальным лицом модного дома Dior. С 2004 она участвует в рекламной кампании легендарного женского парфюма J’adore.
Аромат с 1999 года, когда он был выпущен впервые, получил множество вариаций. В 2022 году парфюмеры выпустили новую, высококонцентрированную парфюмерную воду без спирта.
Культовый прозрачный флакончик с золотистой жидкостью, крышечка которого напоминает медные ожерелья длинношеих женщин из племени падаунгов, и с капелькой, похожей на застывшую росу на вершине, претерпел изменения из-за обновленного аромата.
Парфюмерная палитра сосредоточена на комбинации белых цветов, молочно-белый оттенок приобрел и сам флакон.
Для новой версии аромата Терон снялась полностью обнаженной, с характерным ожерельем на шее. Ее сияющая белизной грудь прикрыта бутылочкой культового J’adore. Снимком актриса поделилась на своей странице в Instagram.
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