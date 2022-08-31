Последние летние кадры: внучка Софии Ротару в соблазнительном бикини прощается с Западным побережьем

София Евдокименко в черном бикини показала снимок из Калифорнии / instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софии Ротару, модель и блогерка Соня Евдокименко большую часть лета провела в Беверли-Хиллз - загорала, купалась в океане, снималась для модных брендов.

Но лето заканчивается, как и заканчивается калифорнийская мечта. Девушка планирует возвращаться в Нью-Йорк, на Манхэттен, который давно стал для нее вторым домом.

Свое возвращение Евдокимено анонсировала в сторис на своей странице в Instagram - она будет в городе уже в ближайшие дни, чтобы успеть подготовиться к осенней неделе моды.

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К новости о поездке в Нью-Йорк она приложила фотографию, которая, вероятно, напоминает ей об отдыхе в Калифорнии - на ней она позирует в черном бикини, массивном колье и шляпе-федоре.

София Евдокименко в черном бикини показала снимок из Калифорнии / instagram.com/iamsofiaeve

Ранее 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.

Также украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в коротких шортиках, которые во время движения обнажали ягодицы спортсменки.

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