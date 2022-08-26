"Оу, мама!": 64-летняя Шэрон Стоун в откровенном купальнике зажгла у бассейна

Шэрон Стоун в черном купальнике показала отдых у бассейна / instagram.com/sharonstone

В свои 64 года американская актриса и модель Шэрон Стоун остается образцом неувядающей красоты. Артистка выступает за натуральное старение, и не стесняется появляться в естественном виде даже на публичных мероприятиях.

В быту Стоун и вовсе, как говорится, "не парится". Отличным примером тому послужила вечеринка у бассейна, которую организовала актриса в честь Дня рождения одной из своих подруг.

Шэрон показала на своей странице в Instagram, как развлекается у бассейна своей виллы в Беверли-Хиллз. На групповом фото среди сверстниц она выглядит просто сногсшибательно.

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Более того, если другие женщины тщательно старались прикрыть свое тело даже во время водных развлечений, Шэрон абсолютно спокойной щеголяла в черном цельном купальнике с глубоким вырезом. Она с гордостью демонстрировала подтянутое тело и моложавое лицо без макияжа.

Шэрон Стоун в черном купальнике показала отдых у бассейна / instagram.com/sharonstone

Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.

Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

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