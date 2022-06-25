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Звезда Голливуда Шэрон Стоун призналась, что пережила 9 выкидышей

25 июня 2022, 04:09

Невозможность выносить собственных детей больно ударила по состоянию актрисы.

Шэрон Стоун пережила 9 выкидышей / instagram.com/sharonstone

64-летняя голливудская актриса и модель, звезда фильма Основной инстинкт Шэрон Стоун поделилась с миром личной трагедией. Таким образом она хотела привлечь внимание общественности к важной проблеме.

Стоун не имеет биологических детей. Она - мама троих усыновленных мальчиков Роэна Джозефа Бронштейна (потеряла опеку при разводе с его приемным отцом), Лэрда Вонна Стоуна и Куинна Келли Стоуна.

Под одним из интервью на странице известного журнала Рeople в Instagram, актриса призналась, что потеряла за свою жизнь девять детей. Справляться с горем приходилось в одиночку, потому что общество с пренебрежением относится к сохранению психического и физического здоровья матерей, переживших подобное.

"Я потеряла девять детей из-за выкидыша. Это не мелочь, физически или эмоционально, но мы вынуждены переносить это в одиночестве, втайне и с каким-то чувством неудачи, вместо того, чтобы получить столь необходимое сострадание и исцеление, в которых мы так нуждаемся. Женское здоровье и благополучие, оставленные на попечении мужской идеологии, стали в лучшем случае слабыми, необразованными на самом деле и жестоко подавляют усилия", - высказалась артистка.

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Ранее украинский певец, Народный артист Украины Александр Пономарев похвастался перед фанатами, и показал редкое фото своего сына - 15-летнего Александра.

Также в Сети появились первые фотографии единственной дочери голливудской звезды Камерон Диаз - 49-летняя актриса скрывала девочку с момента ее появления на свет.

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