Александр Пономарев показал редкое фото красавца-сына

Александр Пономарев показал, как сейчас выглядит его сын Александр / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский певец, Народный артист Украины Александр Пономарев решил похвастаться перед фанатам своим сыном - 15-летним Александром.

Совместное фото он выложил на своей странице в Instagram с подписью: "Наконец встретились! Сын вымахал! Спасибо Богу за все❤️". Где именно произошла встреча, артист уточнять не стал. Сейчас он вместе с другими артистами дает благотворительные концерты по всей Украине.

Александр Пономарев-младший появился на свет в 2007 году. Артисту единственного сына подарила Виктория Мартынюк - его вторая супруга. Когда мальчику было 4 года, родители развелись.

Пономарев не часто показывает своих детей (у него еще есть старшая дочь Евгения). На новом снимке он, похоже, сам удивился, как сильно вырос Саша.

15-летний подросток с тонкими чертами лица и буйной копной кудрявых волос взял от внешности родителей все самое лучшее.

Александр Пономарев с сыном Сашей / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Именно такое мнение высказывают поклонники Пономарева. Они отмечают, что Александр-младший скоро превзойдет отца, и желают семье артиста благополучия и мира:

"Красивий юнак, подорослішав, змужнів. Щасливої долі йому. Батькові радості за сина".

"Ого, як виріс! Пора купувати смокінг на весілля. Такого красеня точно скоро заберуть!"

"Який гарний хлопець!❤️"

"Як подорослішав Сашко, красень! папина гордість".

"Саша, ви обоє красунчики, та малий ще красивіший за Вас получився (не думала, що скажу таке колись)".

"Сашка! Оце так подорослішав, змінився. Красунчик!❤️"

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