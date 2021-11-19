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Пономарев и DZIDZIO спели дуетом и презентовали клип

19 ноября 2021, 21:53
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Артисты работали над Пазлами несколько месяцев. Премьера состоялась во Всемирный мужской день.

Пономарев и Дзидзьо презентовали новый клип

Известные украинские певцы Александр Пономарев и DZIDZIO (Михаил Хома) спели дуэтом песню Пазлы и даже выпустили совместный клип, который появился сегодня на YouTube-канале Пономарева.

Пономарев является автором слов и музыки. Режиссером видео выступил Владимир Шурубура.

Артисты работали над Пазлами несколько месяцев. Премьера состоялась во Всемирный мужской день (19 ноября), и это не совпадение. Пономарев и DZIDZIO хотели подчеркнуть важность мужской мудрости в отношениях и сказать, что иногда мужчине нужно уступить, чтобы показать свою силу.

Сама песня появилась давно, но у певцов не совпадали графики и ее запись откладывалась.

"Это песня, за которую мне не будет стыдно, это лирика. Серьезная лирика. Там есть над чем подумать. Песня "Пазли" не подходит ни под какие стандарты, которые заявляют продюсеры музыкальных радиостанций. Но когда начинаешь под что-нибудь подстраиваться, это уже ремесло. А там, где есть ремесло, мне не нравится", – заявил Пономарев.

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DZIDZIO в свою очередь заявил, что тема песни ему очень близка. С артистом произошла похожая история, правда, еще в юные школьные годы.

"Еще в школьном возрасте у меня был случай, когда нам с другом нравилась одна девушка. Но девушки всегда выбирают парней постарше, и она выбрала его. А я понимал, что не смогу мешать и соперничать с другом. Поэтому уступил", – признался Хома.

Развод Дзидзьо

Ярослава и Михаил Хома в браке с 2015 года после длительных отношений.

В недавнем интервью Ярослава Притула объявила, что подозревала Дзидзьо в изменах, но не смогла найти доказательств.

Dzidzio рассказал, как проходит процедура развода и деления имущества, и отметил, что поступит, как адекватный мужчина.

Ярослава назвала причину развода с Дзидзьо после 8 лет брака.

Напомним, что о разводе первым заявил Дзидзьо. Он назвал причиной расставания их молодой возраст, в котором пара еще не готова к браку.

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