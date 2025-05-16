А мужа не заметили: Екатерина Усик устроила громкую вечеринку в день рождения

Вы узнаете:
- Екатерина Усик отпраздновала 37-летие
- Как прошла вечеринка
Жена украинского известного боксера Александра Усика – Екатерина Усик – отпраздновала 37-летие вчера, 15 мая.
Как стало известно из соцсетей Екатерины, она устроила яркую вечеринку, на которой выступали Дмитрий Монатик и Виталий Козловский.
"Доброе утро! 37. Пора продолжать мечтать, жить, любить. Каждый год приносит новые уроки, смех и слезы! Я желаю себе больше солнечных дней, мира и сил. Спасибо всем, кто рядом. Спасибо своим родителям, мужу и детям за поддержку 24/7", - написала Усик.
За вечер жена боксера сменила несколько образов – от делового костюма до коктейльного платья, подчеркнув свою шикарную фигуру.
Также, оказывается, ведущей празднования была Маша Ефросинина, а изюминкой вечера стал огромный торт в форме бомбы.
Но стоит отметить, что мужа Екатерины не было ни на одном снимке.
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Кто такой Александр Усик?
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
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