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А мужа не заметили: Екатерина Усик устроила громкую вечеринку в день рождения

Элина Чигис
16 мая 2025, 19:13
376
Екатерина Усик умеет устраивать шикарные вечеринки.
Екатерина Усик
Екатерина Усик - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Вы узнаете:

  • Екатерина Усик отпраздновала 37-летие
  • Как прошла вечеринка

Жена украинского известного боксера Александра УсикаЕкатерина Усик – отпраздновала 37-летие вчера, 15 мая.

Как стало известно из соцсетей Екатерины, она устроила яркую вечеринку, на которой выступали Дмитрий Монатик и Виталий Козловский.

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"Доброе утро! 37. Пора продолжать мечтать, жить, любить. Каждый год приносит новые уроки, смех и слезы! Я желаю себе больше солнечных дней, мира и сил. Спасибо всем, кто рядом. Спасибо своим родителям, мужу и детям за поддержку 24/7", - написала Усик.

Екатерина Усик показала чувствительное видео
Екатерина Усик показала чувствительное видео / фото: скрин instagram.com, Екатерина Усик
Дмитрий Монатик развлекал гостей
Дмитрий Монатик развлекал гостей / фото: скрин instagram.com, Екатерина Усик

За вечер жена боксера сменила несколько образов – от делового костюма до коктейльного платья, подчеркнув свою шикарную фигуру.

Екатерина Усик - день рождения
Екатерина Усик - день рождения / фото: скрин instagram.com, Екатерина Усик
Екатерина Усик - день рождения
Екатерина Усик - день рождения / фото: скрин instagram.com, Екатерина Усик

Также, оказывается, ведущей празднования была Маша Ефросинина, а изюминкой вечера стал огромный торт в форме бомбы.

Виталий Козловский спел свои лучшие хиты
Виталий Козловский спел свои лучшие хиты / фото: скрин instagram.com, Екатерина Усик

Но стоит отметить, что мужа Екатерины не было ни на одном снимке.

Александр Усик
Александр Усик / инфографика: Главред

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Кто такой Александр Усик?

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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