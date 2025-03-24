"Вау": Катерина Усик показала, как выглядит ее мама-красавица

Кратко:
- Катерина Усик приехала к родителям и сыновьям в Испанию
- Бизнесвумен сфотографировалась с мамой
Жена украинского боксера Александра Усика – бизнесвумен Катерина Усик – поделилась редкими снимками со своей мамой.
На своей странице в Instagram Усик опубликовала новые снимки, на которых позировала с мамой в Испании.
Отметим, Катерина и Александр воспитывают четырех детей – дочерей Елизавету и Марию, и сыновей – Кирилла и Михаила. Как известно, парни живут в Испании с родителями Катерины с начала полномасштабной войны в Украине ради их безопасности.
Катерина показала стильный лук, который состоял их джинсов, темно-синего пиджака, балеток Dior, стоимость которых составляет 49 тысяч гривен, а также сумочки этого бренда, стоимостью почти 150 тысяч гривен.
А вот ее мама выбрала элегантный костюм голубого цвета. Поклонники остались в восторге от снимков и написали несколько комментариев.
"Катюша, мама прекрасно выглядит! Родителям большой привет";
"Вау", - отметили подписчики.
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Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий и комик Виктор Розовый рассказал, как отмечает свой "день рождения". Виктор отметил, что учится контролировать левые конечности и показал, какие шрамы у него остались на голове.
А также рэпер Потап, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, показался с девушкой в США. На одном из новых снимков с ним засветилась певица, которая была одета в вишневое кружевное боди, но кто она рэпер не уточнил.
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Кто такой Александр Усик?
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
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