"Не протяну и 10 дней": Виктор Розовый сделал громкое заявление

Виктор Розовый вышел на связь с поклонниками.

https://stars.glavred.info/ne-protyanu-i-10-dney-viktor-rozovyy-sdelal-gromkoe-zayavlenie-10649267.html Ссылка скопирована

Виктор Розовый - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виктор Розовый

Кратко:

Виктор Розовый обратился к поклонникам

Знаменитость поделился, как он себя чувствует

Украинский военнослужащий и комик Виктор Розовый рассказал, как отмечает свой "день рождения".

На своей странице в Instagram Розовый рассказал об своих эмоциях.

видео дня

"Сегодня ровно год, как я получил ранение. А это значит, что сегодня у меня второй день рождения. Поздравляйте меня. Сегодня узнал, что в первой моей реанимации, куда меня довезли, думали, что я не протяну и 10 дней. А сейчас я учусь принимать себя таким, какой я есть", - написал комик.

Виктор Розовый о своей реабилитации / фото: скрин instagram.com/viktor_rozovyi/

Также Виктор отметил, что учится контролировать левые конечности.

"Тяжело стоять, потому что меня шатает, ступни выгибаются, когда стою, но это все мелочи по сравнению с тем, что был реальный шанс забараниться. Ну и голова шита-перешита, но главное, все трудности временные", – отметил военный.

Виктор Розовый с женой / фото: instagram.com, Виктор Розовый

На снимке в публикации Виктор показал, какие шрамы у него остались на голове.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, жена украинского боксера Александра Усика – бизнесвумен Екатерина Усик – рассказала, как она познакомилась с мужем и что они пережили вместе. Екатерина отметила, что ей было 15 лет, когда начались отношения с боксером и первые три года были очень трудными, ведь Александр вел себя некорректно.

А также на тайной свадьбе предательницы Ани Лорак на Мальдивах не было ее дочери – 13-летней Софии от Мурата Налчаджиоглу, ведь она занята учебой. Хотя это странно, ведь известно, что София уже некоторое время находится в Турции со своим родным отцом, а учится она, как известно, в России.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Виктор Розовый? Виктор Розовый - украинский комик, участник "Лиги смеха" в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна". После начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды 3-ей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Принимал участие в обороне Киева, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред