"Я бросила его": Екатерина Усик рассказала о расставании с мужем

Супруги прошли немало испытаний в супружеской жизни.

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Екатерина Усик - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

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Екатерина Усик рассказала об отношениях с мужем

Какие ошибки делал Александр Усик

Жена украинского боксера Александра Усика – бизнесвумен Екатерина Усик – рассказала, как она познакомилась с мужем и что они пережили вместе.

В интервью Славе Демину Екатерина отметила, что ей было 15 лет, когда начались отношения с боксером и первые три года были очень трудными, ведь Александр вел себя некорректно. В какой-то момент бизнесвумен решила разорвать роман со спортсменом.

"Саня был моей первой любовью, которая приносит страдания. Он вел себя ужасно. Такое впечатление, что он испытывал меня. Мне так плохо было. Мне еще было 15 лет, гормоны… И, например, мы договариваемся о встрече и он не приходит. А у нас отношения. Где-то обманывал по-детски. Мне надоело и я бросила его. Три года были отношения. И мы разошлись на два года, у меня были отношения с другими парнями. А потом мы сошлись с Сашей назад. Но мы с ним всегда дружили", – призналась Екатерина.

Супруги Усики пережили много испытаний / фото: instagram.com, Екатерина Усик

Со временем пара возобновила отношения, и они начали все с начала. Затем карьера Александра начала активно развиваться и наступил новый кризис, поэтому Екатерине пришлось поставить мужа на место, за что он ей очень благодарен.

Екатерина Усик всегда поддерживает мужа / фото: instagram.com, Екатерина Усик

"Когда его понесло, я просто объяснила, что мне такой человек рядом не нужен. Мне все равно, кто он, чемпион или не чемпион. Я уважаю себя больше. Это 2012 год. У нас уже есть Лиза и я беременна Кириллом. Он приезжает с Олимпиады и у него все несется. Первый год его не было дома вообще. Наши медалисты ездили всей командой. А потом он приехал, и сам решил, что все хорошо. Это уже был где-то 2013 год, и я его быстро как бы спустила с облаков. Я сразу сказала, что мне такой человек рядом не нужен. Я уважаю себя", — отметила Усик.

Смотрите видео интервью Усиков:

Александр Усик / инфографика: Главред

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Александр Усик - последние новости

Ранее, как писал Главред, промоутер Усика сделал заявление относительно планов боксера. Карасюк не исключает, что Усика снова можно будет увидеть в крузвейте. На данный момент украинский боксер хочет насладиться отдыхом и проведением времени с семьей.

Более того, по версии авторитетного журнала The Ring, украинского спортсмена Александра Усика признали лучшим боксером по итогам 2024 года. Ценную награду украинец получил на церемонии в Лондоне.

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Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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