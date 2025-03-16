Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Я бросила его": Екатерина Усик рассказала о расставании с мужем

Элина Чигис
16 марта 2025, 12:02
742
Супруги прошли немало испытаний в супружеской жизни.
Екатерина Усик, Александр Усик
Екатерина Усик - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Читайте детально:

  • Екатерина Усик рассказала об отношениях с мужем
  • Какие ошибки делал Александр Усик

Жена украинского боксера Александра Усика – бизнесвумен Екатерина Усик – рассказала, как она познакомилась с мужем и что они пережили вместе.

В интервью Славе Демину Екатерина отметила, что ей было 15 лет, когда начались отношения с боксером и первые три года были очень трудными, ведь Александр вел себя некорректно. В какой-то момент бизнесвумен решила разорвать роман со спортсменом.

"Саня был моей первой любовью, которая приносит страдания. Он вел себя ужасно. Такое впечатление, что он испытывал меня. Мне так плохо было. Мне еще было 15 лет, гормоны… И, например, мы договариваемся о встрече и он не приходит. А у нас отношения. Где-то обманывал по-детски. Мне надоело и я бросила его. Три года были отношения. И мы разошлись на два года, у меня были отношения с другими парнями. А потом мы сошлись с Сашей назад. Но мы с ним всегда дружили", – призналась Екатерина.

Супруги Усики пережили много испытаний
Супруги Усики пережили много испытаний / фото: instagram.com, Екатерина Усик

Со временем пара возобновила отношения, и они начали все с начала. Затем карьера Александра начала активно развиваться и наступил новый кризис, поэтому Екатерине пришлось поставить мужа на место, за что он ей очень благодарен.

Екатерина Усик всегда поддерживает мужа
Екатерина Усик всегда поддерживает мужа / фото: instagram.com, Екатерина Усик

"Когда его понесло, я просто объяснила, что мне такой человек рядом не нужен. Мне все равно, кто он, чемпион или не чемпион. Я уважаю себя больше. Это 2012 год. У нас уже есть Лиза и я беременна Кириллом. Он приезжает с Олимпиады и у него все несется. Первый год его не было дома вообще. Наши медалисты ездили всей командой. А потом он приехал, и сам решил, что все хорошо. Это уже был где-то 2013 год, и я его быстро как бы спустила с облаков. Я сразу сказала, что мне такой человек рядом не нужен. Я уважаю себя", — отметила Усик.

Смотрите видео интервью Усиков:

Александр Усик
Александр Усик / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Александр Усик - последние новости

Ранее, как писал Главред, промоутер Усика сделал заявление относительно планов боксера. Карасюк не исключает, что Усика снова можно будет увидеть в крузвейте. На данный момент украинский боксер хочет насладиться отдыхом и проведением времени с семьей.

Более того, по версии авторитетного журнала The Ring, украинского спортсмена Александра Усика признали лучшим боксером по итогам 2024 года. Ценную награду украинец получил на церемонии в Лондоне.

Вам может быть интересно:

Кто такой Александр Усик?

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Усик Усик новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Более двух тысяч целей: Зеленский раскрыл детали удара РФ по 11 областям Украины

Более двух тысяч целей: Зеленский раскрыл детали удара РФ по 11 областям Украины

13:07Война
Разгром военной машины Путина уже в 2025 году: назван сценарий для ВСУ

Разгром военной машины Путина уже в 2025 году: назван сценарий для ВСУ

12:07Война
США могут нажать на Кремль в случае отказа РФ от прекращения огня – Сибига

США могут нажать на Кремль в случае отказа РФ от прекращения огня – Сибига

11:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпуск

Гороскоп Таро на апрель 2025: Весам - перемены, Скорпионам - переезд, Стрельцам - отпуск

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях фронта: в ISW раскрыли детали

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях фронта: в ISW раскрыли детали

РФ стягивает силы вдоль границы с Украиной и готовит серьезный удар - Зеленский

РФ стягивает силы вдоль границы с Украиной и готовит серьезный удар - Зеленский

Гороскоп на завтра 17 марта: Близнецам - радость, Львам - неожиданная новость

Гороскоп на завтра 17 марта: Близнецам - радость, Львам - неожиданная новость

Последние новости

13:07

Более двух тысяч целей: Зеленский раскрыл детали удара РФ по 11 областям Украины

12:58

"Американский психопат" и Радио Свободамнение

12:44

Прекращение огня в Украине: у Путина рассказали о "сигнале" для Трампа

12:39

Новые переговоры с Трампом в Белом доме: известно, будет ли Зеленский в костюмеВидео

12:09

Игнорировать не стоит: водителей призвали касаться авто перед заправкой

Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – ЯковенкоПрекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – Яковенко
12:07

Разгром военной машины Путина уже в 2025 году: назван сценарий для ВСУВидео

12:02

"Я бросила его": Екатерина Усик рассказала о расставании с мужем

11:59

США могут нажать на Кремль в случае отказа РФ от прекращения огня – Сибига

11:58

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 марта: Рыбам - трудности, Девам - сомнения

Реклама
11:31

В США заявили о новом раунде переговоров с Россией: о чем договорились

11:09

Чем отличаются дедушки: надо быть остроглазым гением, чтобы ответить за 23 секунды

11:05

В Британии назвали четыре "требования" Путина и сделали заявление

10:57

Китайский гороскоп на завтра 17 марта: Кроликам - стресс, Лошадям - осуждение

10:48

"Россия готовит массовый обстрел Украины": названы города и вероятные даты удара

10:45

Угроза "клещей": боец ВСУ предупредил об опасности для Днепропетровщины

10:25

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 марта: Девам - проблемы, Рыбам нужен совет

10:20

ВСУ вышли из Суджи: Генштаб показал карту

10:10

Топ намазка из 3 ингредиентов: улетная закуска за пять минут

09:53

Гороскоп на неделю с 17 по 23 марта: Близнецам - перерыв, Ракам - обман

09:50

РФ ударила по Украине десятками дронов: в ВСУ раскрыли детали "прилетов"

Реклама
09:10

Украина ударила по России новым Нептуном на тысячу км: в Forbes назвали объект

09:08

Карта Deep State онлайн за 16 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:47

Как Путин обманул Трампа мифом о "котле" для ВСУмнение

08:43

Макрон раскрыл вероятный сценарий размещения европейских войск в Украине

07:44

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях фронта: в ISW раскрыли детали

06:39

Как Америка ломает свои ключевые госинститутымнение

05:30

Как убрать ржавчину на дне кастрюли: рецепт натурального средства за копейкиВидео

04:30

"Нам нужны Томагавки": экс-глава МИД спрогнозировал новые поставки из СШАВидео

03:01

Не для красоты: почему в СССР автобусы чаще всего красили в желтый цвет

02:44

Гороскоп на завтра 17 марта: Близнецам - радость, Львам - неожиданная новость

01:30

Продукты будут стоить не дешево: эксперт объяснил, что взлетит в цене больше всего

00:40

"Зеленский просто разозлился": Вэнс назвал причину ссоры в Белом доме

15 марта, суббота
22:50

В Чернигове - пожар: "Шахеды" ударили по пятиэтажке и частным домамФотоВидео

22:32

Россия продолжает снаряжать ракетами самолеты: украинцев предупредили об опасности

22:24

Марина Боржемская показала голливудского сына-красавчика

21:56

Дорофеева показала клубничку в коротких шортах на Кипре

21:53

"Задушит" Путина тарифами: как Трамп может давить на РФ, чтобы добиться перемирия

21:49

Трамп назначил Келлога на новую должность из-за хороших отношений с Украиной

21:45

Как удалить царапины с кузова автомобиля: эффективное копеечное средство

20:57

Лукашенко обозвал Зеленского - спикер МИД Украины дал достойный ответ

Реклама
20:47

Встреча была "горячей": бойцы НГУ эффектно отбили штурм РФ вблизи Часового Яра

20:26

"Не сложно решиться на третьего": Анна Кошмал рассказала о своих родах

19:57

"Веер предложений": философ сказал, о чем будет говорить Трамп с Путиным 17 мартаВидео

19:33

Снег, морозы и гололедица: в Украину возвращается настоящая зима

19:27

В "спящем" режиме мотают свет: 5 приборов, которые стоит выключать из розетки

18:53

Ситуация обостряется: россияне хотят прорваться сразу на нескольких направленияхВидео

18:51

Потеря вещей - беспорядок или знак судьбы

18:50

"Никаких "но": Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 дней

18:21

"Ложное дело": майор отреагировал на возможное прекращение огня с РФ

18:06

Россияне захватили город Суджа в Курской области - DeepState

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять