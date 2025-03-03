"Лучше, чем у нее": Усик затмил Дорофееву зажигательным танцем на сцене

Кратко:
- Александр Усик станцевал с Надей Дорофеевой
- Поклонники отреагировали на еще один талант боксер
Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик вместе с женой Екатериной Усик отпраздновали день рождения дочери Елизаветы. Отметим, супруги также воспитывают сыновей Михаила и Кирилла и дочь Марию, которой исполнился год.
Как стало известно из соцсетей, пара устроила громкое празднование, где было много украинских звезд. Ярким моментом стало выступление певицы Нади Дорофеевой.
Усик не упустил возможность и станцевал зажигательный танец вместе с Дорофеевой на сцене, чем поразил своих поклонников. В комментариях под видео фанаты выразили свой восторг от движений боксера.
"Тот случай, когда у Усика чувство ритма лучше, чем у нее";
"Харизма Усика зашкаливает";
"Мировой чемпион на минуточку";
"Наш казак";
"Усик молодец", - отметили поклонники.
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Александр Усик - последние новости
Ранее, как писал Главред, промоутер Усика сделал заявление относительно планов боксера. Карасюк не исключает, что Усика снова можно будет увидеть в крузвейте. На данный момент украинский боксер хочет насладиться отдыхом и проведением времени с семьей.
Более того, по версии авторитетного журнала The Ring, украинского спортсмена Александра Усика признали лучшим боксером по итогам 2024 года. Ценную награду украинец получил на церемонии в Лондоне.
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Кто такой Александр Усик?
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
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