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"Лучше, чем у нее": Усик затмил Дорофееву зажигательным танцем на сцене

Элина Чигис
3 марта 2025, 10:10
189
Александр Усик отлично повеселился на дне рождения дочери.
Надя Дорофеева, Александр Усик
Александр Усик станцевал на дне рождения дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофеева, Александр Усик

Кратко:

  • Александр Усик станцевал с Надей Дорофеевой
  • Поклонники отреагировали на еще один талант боксер

Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик вместе с женой Екатериной Усик отпраздновали день рождения дочери Елизаветы. Отметим, супруги также воспитывают сыновей Михаила и Кирилла и дочь Марию, которой исполнился год.

Как стало известно из соцсетей, пара устроила громкое празднование, где было много украинских звезд. Ярким моментом стало выступление певицы Нади Дорофеевой.

видео дня

Усик не упустил возможность и станцевал зажигательный танец вместе с Дорофеевой на сцене, чем поразил своих поклонников. В комментариях под видео фанаты выразили свой восторг от движений боксера.

"Тот случай, когда у Усика чувство ритма лучше, чем у нее";

"Харизма Усика зашкаливает";

"Мировой чемпион на минуточку";

"Наш казак";

"Усик молодец", - отметили поклонники.

Александр Усик
Александр Усик / инфографика: Главред

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Александр Усик - последние новости

Ранее, как писал Главред, промоутер Усика сделал заявление относительно планов боксера. Карасюк не исключает, что Усика снова можно будет увидеть в крузвейте. На данный момент украинский боксер хочет насладиться отдыхом и проведением времени с семьей.

Более того, по версии авторитетного журнала The Ring, украинского спортсмена Александра Усика признали лучшим боксером по итогам 2024 года. Ценную награду украинец получил на церемонии в Лондоне.

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Кто такой Александр Усик?

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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