Жена боксера Усика впервые показала лицо двухмесячной дочери

Мария Усик удивительно похожа на своего отца-чемпиона, отмечают поклонники.

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Александр Усик дети - Екатерина Усик показала младшую дочь Марию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usyk_kate1505

В конце января украинский боксер-профессионал Александр Усик стал отцом в четвертый раз. Его супруга Екатерина подарила спортсмену дочь, которую назвали Марией.

Сегодня Екатерина, впервые с момента рождения дочери, показала, как выглядит девочка. Снимки появились в блоге Усик в Instagram.

Жена спортсмена вместе с Марией находится в Киеве. С утра сэлфи в лифте с малышкой на руках она поблагодарила украинских защитников за утро.

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Следом Екатерина показала Марию вблизи - девочка лежала в кроватке в розовой блузке и штанишках. Поклонники боксера Усика и его семьи уже отметили, что младшая дочь спортсмена очень похожа на своего именитого отца.

Александр Усик дети - Екатерина Усик показала младшую дочь Марию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usyk_kate1505

Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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