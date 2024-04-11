Жена боксера Усика впервые показала лицо двухмесячной дочери

В конце января украинский боксер-профессионал Александр Усик стал отцом в четвертый раз. Его супруга Екатерина подарила спортсмену дочь, которую назвали Марией.
Сегодня Екатерина, впервые с момента рождения дочери, показала, как выглядит девочка. Снимки появились в блоге Усик в Instagram.
Жена спортсмена вместе с Марией находится в Киеве. С утра сэлфи в лифте с малышкой на руках она поблагодарила украинских защитников за утро.
Следом Екатерина показала Марию вблизи - девочка лежала в кроватке в розовой блузке и штанишках. Поклонники боксера Усика и его семьи уже отметили, что младшая дочь спортсмена очень похожа на своего именитого отца.
Кто такой Александр Усик?
Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".
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