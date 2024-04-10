"И это не впервые": Екатерина Репяхова показала синяк на лице от Павлика

Жена певца призналась, что в их семье теперь будет новое правило.

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Екатерина Репяхова с сыном - жена Виктора Павлика показала синяк на лице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Украинская бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова состоит в отношениях с певцом Виктором Павликом уже больше 8 лет. Вместе пара растит сына Мишу, которому в июне исполнится 3 года.

Сегодня в своем блоге в Instagram Репяхова заявила, что ее семью ждут большие перемены. Она показала сине-зеленый синяк на верхнем веке, и призналась, что это происходит с ней уже не в первый раз.

Синяк поставил ей Павлик. Правда не муж Виктор, а сын Миша - мальчик уже достаточно большой, но по-прежнему спит с родителями. Из-за этого во сне он может случайно травмировать маму. Екатерина приняла решение выделить ребенку отдельное спальное место.

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Она рассказала, что долго шла к этому, и переживает, как сын воспримет новые условия: "Миша спит на мне с 9 месяцев, с того момента, как началась война. Я долгое время психологически не могла его отпустить в отдельную кровать из-за обстрелов. Я думала, если что, я смогу его закрыть собой. И со временем он привык сильно. Как объяснить ребенку, что он теперь должен спать отдельно? Я не знаю".

Екатерина Репяхова с сыном - жена Виктора Павлика показала синяк на лице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Кто такой Виктор Павлик? Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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