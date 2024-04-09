"Мне очень досадно": Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак

Каролина Куек навсегда вычеркнула свое украинское прошлое решением получить гражданство страны-оккупанта.

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Подкопаева и Лорак - гимнастка рассказала про общение с предательницей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

В феврале 2024 года певица Ани Лорак, которая поддерживает страну-оккупанта и остается безразличной к судьбе Украины, подала документы на получение гражданства рф. Такое решение совершенно не удивило украинцев, которые давно разочаровались в артистке.

Однако это стало болезненным ударом для украинской олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой. До полномасштабной войны ее связывала с Лорак не только двадцатилетняя близкая дружба, но и кумовство - певица является крестной матерью старшей дочери спортсменки. Девушку даже назвали в честь нее - Каролиной.

В интервью для Oboz.ua Подкопаева рассказала, как теперь складываются ее отношения с кумой. Гимнастка отметила, что оборвала с Ани Лорак все связи, хоть это решение и было для нее непростым.

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"Потеря близкого человека, подруги – это определенного рода трагедия. Но самой большой трагедией считаю то, как украинка Каролина Куек повела себя по отношению к Родине – стране, где она родилась и росла. Сейчас она нашла для себя новую родину и новый круг общения. После полномасштабного вторжения России в Украину наше общение прекратилось, и мне очень досадно, что она сделала именно такой выбор", - рассказала Лилия Подкопаева и отметила, что Каролина также не поддерживает общение с Ани Лорак. Она не обсуждала это с мамой, и старается обходить стороной тему предательства крестной.

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

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