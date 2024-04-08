Опозорила на всю РФ: путинистка Валерия унизила мужа Иосифа Пригожина

Российская певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказала о том, что ее не устраивает в муже Иосифе Пригожине.
Во время разговора с одним из главных пропагандистов страны-оккупанта РФ Борисом Корчевниковым, сообщает росСМИ "Звездач", призналась, что однажды в качестве подарка на день рождения своему мужу вручила орфографический словарь.
Валерия отметила, что в то время у нее были финансовые трудности, к тому же Пригожин неправильно произносил слово "хозяева". Это случилось еще в начале их отношений.
"Взяла словарь, нашла это слово, подчеркнула, закладочку вложила и подарила ему. Чтобы никогда в жизни он это слово больше не произносил на старый манер", — сказала Валерия.
Кто такой Иосиф Пригожин?
Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
Певица Валерия и Иосиф Пригожин - последние новости по теме
Отметим, ранее первую семью музыкального продюсера и шоумена Иосифа Пригожина выселили из дома через суд за долги.
А также квартиру певицы Валерии и ее мужа-продюсера Иосифа Пригожина обстреляли из рогатки. По сообщениям информагентств РФ, правоохранительные органы раскрыли некоторые детали следствия по делу об обстреле квартиры звездной пары.
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