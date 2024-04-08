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Опозорила на всю РФ: путинистка Валерия унизила мужа Иосифа Пригожина

Элина Чигис
8 апреля 2024, 12:51
Певица-путинистка Валерия на всю террористическую РФ упрекнула мужа в недалеких умственных способностях и рассказала, как подарила ему словарь.
Валерия, Иосиф Пригожин
Валерия рассказала, что ее не беспокоило в муже / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российская певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказала о том, что ее не устраивает в муже Иосифе Пригожине.

Во время разговора с одним из главных пропагандистов страны-оккупанта РФ Борисом Корчевниковым, сообщает росСМИ "Звездач", призналась, что однажды в качестве подарка на день рождения своему мужу вручила орфографический словарь.

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Валерия отметила, что в то время у нее были финансовые трудности, к тому же Пригожин неправильно произносил слово "хозяева". Это случилось еще в начале их отношений.

"Взяла словарь, нашла это слово, подчеркнула, закладочку вложила и подарила ему. Чтобы никогда в жизни он это слово больше не произносил на старый манер", — сказала Валерия.

Певица Валерия рассказала о подарке мужу
Певица Валерия рассказала о подарке мужу / фото: скрин t.me/zvezdach_mag

Кто такой Иосиф Пригожин?

Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

Певица Валерия и Иосиф Пригожин - последние новости по теме

Отметим, ранее первую семью музыкального продюсера и шоумена Иосифа Пригожина выселили из дома через суд за долги.

А также квартиру певицы Валерии и ее мужа-продюсера Иосифа Пригожина обстреляли из рогатки. По сообщениям информагентств РФ, правоохранительные органы раскрыли некоторые детали следствия по делу об обстреле квартиры звездной пары.

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